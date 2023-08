Jalón de orejas: Congreso no le aceptó a MinTrabajo excusa para no ir a debate

No arrancó bien la relación de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, con el Congreso para el trámite de la reforma laboral. La funcionaria estaba citada a un debate de control político este martes en la Comisión Tercera del Senado, porque su cartera se raja en materia de ejecución presupuestal, pero no llegó a rendir las explicaciones.

La ministra Ramírez se excusó argumentando estar ocupada con la rendición de cuentas del sector y propuso asistir en 15 días. El presidente de la Comisión, Efraín Cepeda, respondió muy molesto que los ministros no pueden imponer al Congreso las fechas de las citaciones y que la excusa que presentó no es válida y, por lo tanto, no fue aceptada.

“En el caso de la señora ministra considero la excusa como no válida. Nuestra Ley 5 de 1992 es clara y tienen preferencia las citaciones al Congreso y además me llama mucho la atención que ella se autoimponga la siguiente fecha en que podrá asistir. No puede ser que se nos impongan fechas de comparecencia. Veo que poca atención se le presta por parte de la cartera de Trabajo a la ejecución presupuestal”, dijo Cepeda.

Las inasistencias de funcionarios a citaciones en el Congreso son causales de moción de censura, la cual se podría promover si la funcionaria no comparece a una nueva citación que le hará la Comisión Tercera.