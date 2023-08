Estamos a disposición de dialogar con los sectores: MinMinas sobre precio de la gasolina

En la comisión IV de la Cámara de Representantes, estuvo presente el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en debate de control político sobre los precios de los combustibles.

Durante su intervención, señaló que si se quiere solucionar de fondo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible “el marco de referencia no es la regulación de los costos y el precio, nuestro marco de referencia es la Transición Energética Justa. Es precisamente superar la dependencia que tiene el país con los combustibles fósiles”. Agregó que si el país no es capaz de avanzar en la descarbonización de la energía y hacer una gestión sobre la demanda, no se va a resolver tal problema.

Sobre las inquietudes de los gremios, especialmente el de los transportadores, por los precios, y los altos incrementos mensuales de la gasolina comentó que “en el ministerio estamos a disposición de dialogar con todos los sectores, de recibir todas la propuestas, de hacer los análisis de impactos que cada uno de ellos tienen. Vamos a seguir dialogado con todos los sectores, con las ciudadanía, gremios para construir certezas”.

En su primer debate de control político, señaló que recibió la cartera de Minas y Energía con “muchos avances, muchos retos y aquí vamos a estar con la disposición de trabajar”.