Luis Fernando Velasco e Iván Name se reunieron por primera vez

Casi un mes después del inicio de la legislatura en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el presidente del Congreso, Iván Name, tuvieron su primera reunión formal.

Según fuentes, el encuentro duró cerca de 2 horas y sobre la mesa estuvieron temas como el acuerdo nacional propuesto por el presidente, Gustavo Petro, y la agenda legislativa.

Cabe recordar que la elección de Iván Name no fue bien recibida en el Gobierno, incluso el pasado 20 de julio, cuando fue elegido Name, el mismo a Velasco se salió del recinto molesto por esta elección que no fue de su agrado, ya que se esperaba que quien llegara fuera Angélica Lozano.

Pese a las diferencias, Name ha asegurado que trabajará para que el Congreso sea activo y se cumplan con los objetivos. Sin embargo, incluso cuando se reunió con el presidente Petro, Name dejó claro que el Congreso no sería una ‘fábrica de leyes’, por lo que cada proyecto será estudiado en todos los aspectos.