Cónsul en Chicago enfrentó a tramitadora de pasaportes en una llamada; ella se justificó

Sigue La W conoció un audio en donde se evidencia la problemática que hay alrededor de las citas para sacar o renovar el pasaporte en Colombia y en el exterior. Se trata de un audio grabado por el mismo cónsul general de Colombia en Chicago, Estados Unidos, Diego Alexander Angulo, en donde encara a una mujer que se dedica a tramitar el proceso a cambio de 40 o 50 dólares.

En la llamada, el cónsul finge ser un cliente que necesita una cita con urgencia para expedir el pasaporte y es allí cuando la mujer identificada como Adriana, le ofrece sus servicios. “Solo con la cédula, correo electrónico, teléfono y dirección, con eso saco la cita, pero ya saldría para septiembre. Déjame ver si puedo ajustar una cita que no me pagaron, déjame ver que puedo hacer. La cita la estoy sacando a 40 (dólares) es garantizada, yo te mando el pantallazo de la reserva de la cita”.

Luego de esto, el cónsul la enfrenta y le indica que está cometiendo un delito, a lo que la mujer responde que ella lo único que hace es levantarse temprano los 15 de cada mes para sacar las citas porque no tiene otro trabajo.

Para entregar detalles de lo sucedido, el cónsul Diego Alexander Angulo paso por los micrófonos de Sigue La W.

“No es la única persona, tengo otros dos audios de personas que están en Bogotá haciendo lo mismo, a los cuales después de una conversación les he dicho que soy el cónsul general de Colombia en Chicago y una de ellas me colgó y otra me dijo que no lo iba a seguir haciendo”, dijo para iniciar.

Asimismo, detalló que ya han presentado las denuncias correspondientes ante la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Requerimos de una serie de medidas efectivas para que esto no sigan avanzando porque lo más afectados son los connacionales. Aproximadamente el año pasado llegaron a Estados Unidos de manera irregular más de 150.000 connacionales”, explicó.

En cuanto al proceso que hacen los tramitadores, el cónsul indicó que “el tema de tratamiento de datos personales es protegido por nuestra legislación y se requiere que las personas no le den sus datos a personas que no conocen y más por la gravedad de esta situación. Es por esto que los tramitadores comienzan a agendar citas y las acaparan”.

Por esto, señaló que el sistema de agendamiento de citas ahora se dará por medio de mensajes de texto o correos electrónicos y cuando se tengan dudas, se implementarán las videollamadas para garantizar la identidad de la persona.

¿En qué delitos incurre una persona que tramita las citas para pasaportes?

Sobre este punto, comentó que aquella persona que se dedique a sacar citas para pasaportes, lucrándose de eso, incurriría en tres delitos:

Suplantación.

Falsedad de documento.

Violación ilícita de comunicaciones.

Por último, Angulo indicó que las autoridades ya están trabajando para localizar a estas personas y bloquear esos correos electrónicos en el agendamiento de citas.