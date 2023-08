Hermanos Calle y gobernador de Córdoba se enfrentaron a través de redes sociales

El enfrentamiento empezó con la publicación de un video realizado por el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle Aguas, el pasado 14 de agosto. En el mismo, el congresista manifestó que “se perdió esa vehemencia, se perdió ese norte, ese entusiasmo. Ese joven líder que llegaba y se paraba en el peaje para pelear contra el abuso de los peajes; ese joven líder que me acompañó en Valencia, en el puente sobre el río San Jorge, para acompañar a los líderes del PNIS, para defender su voz y las condiciones de vida de nuestra gente mejorara; y se quedó encadenado y su espíritu fue encadenado por la misma clase política que trató de entorpecer su ascenso en la política”.

“Yo creo que la historia y la vida política se lo cobrará”, agregó el presidente de la Cámara de Representantes, quien también es del Partido Liberal.

En otro trino, el representante dijo que “se suponía que ahora le tocaba al pueblo. Sin embargo, usted ha dejado en el olvido a todas las subregiones del departamento y las grandes obras anunciadas no han culminado”.

Le puede interesar en La W:

Frente a lo expuesto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, no guardó silencio y reaccionó a través su red social en Twitter “representante y amigo, cuando quieras te hago un tour por Córdoba o la mesa sectorial que quieras, en el territorio que quieras y te muestro las obras que ayudamos a salvar, las que nacieron y las que están por culminar”.

“Sería interesante, mientras conoces el departamento, me cuentes sobre las obras que has gestionado para los cordobeses en estos años y también los debates y leyes que has logrado para reivindicar al pueblo al que demagógicamente te refieres. Las familias de Córdoba son más que solo dos de la misma familia, mi lealtad siempre estará del lado del pueblo”, señaló el mandatario.

“Lástima que no pueda hablar de política, me corresponde gobernar y mantener unida a Córdoba, mientras otros con mentiras pretenden dividir en pro de arrogancias y vanidades personales. Solamente, un consejo: es mejor proponer para construir y transformar positivamente. Quien habla mal de otro no tiene nada bueno que decir de sí mismo o está muy desesperado. ¡Bendiciones siempre!”, puntualizó el gobernador.

A lo indicado por Benítez, su exsecretario de Desarrollo Económico y hoy candidato a la Gobernación de Córdoba, Gabriel Calle Aguas, respondió que “una de esas obras fue el megacomando de Policía de Montelíbano, que por tu inoperancia administrativa y torpeza como ejecutor lleva tres años sin poner la primera piedra”.

Al tiempo, Andrés Calle en Twitter también le respondió al gobernador que “haga memoria…el camino pedregoso por el que tuvimos que pasar para que nuestro Partido Liberal se atreviera a confiar sus emblemas, en el hijo de Valencia. Lamento eso ha sido desdeñado y usted prefiere seguir condicionamientos leoninos de quienes quisieron encadenar su ascenso”.

Fuentes del departamento de Córdoba han indicado que la política los unió y la misma los separó. Actualmente, la Casa Calle tiene tres miembros de la familia aspirando a cargos de elección popular, Gabriel Calle Demoya (Alcaldía de Montelíbano), Gabriel Calle Aguas (Gobernación de Córdoba) y Ramón Calle (Alcaldía de Planeta Rica).