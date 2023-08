Rodolfo Hernández se sinceró sobre su estado de salud: “Me hicieron 4 ‘químios’”

El reconocido ingeniero y excandidato presidencial por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, estuvo en la emisora Tropicana hablando abiertamente sobre diversos temas, entre ellos su situación actual de salud, debido a que el exalcalde de Bucaramanga recientemente se enteró de que padece cáncer de colon.

“El 2 de mayo me di cuenta de que andaba mal de salud, porque me dolía aquí alrededor del ombligo. Me fui para donde el médico, me hicieron todos los exámenes y me dijeron – tiene cáncer – así en frío”, contó el ahora candidato a la Gobernación de Santander a Tropicana.

De igual manera, el ingeniero desmintió haberse operado y declaró haberse sometido exclusivamente a un tratamiento de quimioterapia que, siguiendo sus declaraciones, ha tenido resultados favorables.

“Hubo junta de médicos, ya me confirmaron eso y me hicieron una ruta para ver qué tengo que hacer para prepararme para las quimios o la cirugía. Ya me hicieron cuatro quimios y sabe qué pasó… el cáncer se disminuyó el 47 % y ahora estamos esperando a ver si seguimos con más quimios o hacen la cirugía”, explicó Hernández.

El candidato detalló que se encuentra a la espera del dictamen médico sobre la necesidad de practicarse una cirugía.

«Al parecer me voy a operar. Si es cirugía, será aquí en el hospital de investigación del cáncer del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, entonces estoy esperando eso, con tranquilidad”, sentenció Rodolfo Hernández.