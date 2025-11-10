Así puede saber cuántas semanas tiene cotizadas en Colpensiones y cuántas le faltan para pensionarse

En Colombia, Colpensiones es la entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en el sistema pensional del país, es decir, es la que gestiona las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de los afiliados.

Cabe señalar que el sistema del Régimen de Prima Media consiste en destinar las cotizaciones de los afiliados a un fondo común para financiar las pensiones de los beneficiarios.

Entre los beneficios que ofrece Colpensiones no solo se encuentra el acceso a pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, sino que también se encarga de asesorar acerca de derechos y beneficios pensionales, así como de garantizar que sean pagadas las prestaciones económicas a los beneficiarios.

¿Con cuántas semanas cotizadas en Colpensiones me puedo pensionar en Colombia?

La legislación del régimen pensional en Colombia contempla que el número de semanas requeridas para pensionarse varía según la edad y el género.

Sin embargo, en general, se necesitan 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez. Así lo determina el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

Específicamente, los requisitos para la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media son los siguientes.

Edad: 57 años para mujeres y 62 años para hombres.

57 años para mujeres y 62 años para hombres. Semanas cotizadas: 1.300 semanas.

Tenga en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que un año de cotización equivale a 52,14 semanas cotizadas, un hecho que es necesario tener en cuenta si a una persona le han negado la pensión por no cumplir el número de semanas que exige la ley.

¿Cómo saber cuántas semanas tengo cotizadas en Colpensiones y cuántas me faltan para pensionarme?

Para saber cuántas semanas tiene cotizadas en Colpensiones y cuántas le hacen faltan para pensionarse, existen varias opciones: consultar en internet o acudir a una oficina de Colpensiones.

Tenga en cuenta que es recomendable verificar con frecuencia su historial laboral para estar seguro de que todos sus aportes estén correctamente registrados.

Le explicamos cómo hacerlo de las dos formas:

Consulta en internet:

Ingrese a la página web oficial de Colpensiones : www.colpensiones.gov.co

: Haga clic en el portal de servicios en línea: ‘Mi Historia Laboral’.

Si aún no tiene cuenta, registre sus datos para crearla. Una vez tenga su cuenta creada, inicie sesión.

Consulte el registro de su historial de cotizaciones y semanas acumuladas.

Consulta presencial:

Agende una cita en un Punto de Atención de Colpensiones (PAC) o CADE cercano al sitio donde se encuentra. Una vez en el sitio, debe presentar su cédula de ciudadanía. Un asesor le brindará la información sobre sus semanas cotizadas y estado de pensión.

Ahora, para calcular el número de semanas que tiene registradas en Colpensiones, debe hacer la siguiente operación:

Tomar el total de días cotizados y dividirlos entre siete para determinar el número de semanas.

Por ejemplo: 365 días cotizados equivalen a 52 semanas.

