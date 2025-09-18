¿Quiénes tienen derecho al sorteo de bonos de Colpensiones? Monto supera los $2 millones

Colpensiones, a través de su programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), ha anunciado el sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, una iniciativa avalada por Coljuegos que busca reconocer el esfuerzo de ahorro de los ciudadanos. Este evento, que conmemora los diez años de operación de BEPS, entregará bonos de consumo por un valor significativo, incentivando la planificación financiera para el futuro.

¿Quiénes pueden participar?

El sorteo está dirigido a todas las personas vinculadas al programa BEPS, diseñado para proteger la vejez de aquellos colombianos que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo mensual y que no alcanzan a cotizar para una pensión tradicional.

Es un sorteo es sencillo y recompensa la constancia:

Por cada $100.000 ahorrados, los participantes acumulan una oportunidad para ganar.

Un ahorro de $400.000 otorga una oportunidad adicional

Aquellos que alcancen el ahorro máximo establecido para 2025, de $2.200.000 , obtendrán 38 oportunidades de ganar.

, obtendrán 38 oportunidades de ganar. Se entregarán un total de 1.040 bonos de consumo, cada uno valorado en $2.350.000, redimibles en grandes cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.

Calendario de Sorteos para 2025-2026

Los sorteos se han programado en diferentes fechas, permitiendo acumular ahorros a lo largo del año:

Primer sorteo: 18 de septiembre de 2025. Incluye los ahorros realizados entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 , con la entrega de 208 bonos.

18 de septiembre de 2025. Incluye los , con la entrega de 208 bonos. Segundo sorteo: 20 de noviembre de 2025. Participan los ahorros acumulados del 1 de enero al 31 de octubre de 2025 , otorgando 312 bonos.

20 de noviembre de 2025. Participan los , otorgando 312 bonos. Tercer sorteo: 22 de enero de 2026. Considera los ahorros efectuados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, distribuyendo 520 bonos.

Beneficios Adicionales del Programa BEPS

Más allá de la oportunidad de ganar en el sorteo, el programa BEPS ofrece otros incentivos significativos para sus ahorradores, un mayor ahorro incrementa las posibilidades de acceder a múltiples beneficios, garantizando un ingreso en la edad de retiro.

Entre estos beneficios se incluyen:

Seguro de vida e incapacidad: Al realizar al menos seis aportes de cualquier valor superior a $20.000, o aportar un mínimo de $300.000, los vinculados acceden a un seguro de vida y de incapacidad por enfermedades graves y desmembración . Este microseguro gratuito ha sido reconocido internacionalmente.

Al realizar al menos seis aportes de cualquier valor superior a $20.000, o aportar un mínimo de $300.000, . Este microseguro gratuito ha sido reconocido internacionalmente. Protección para la vejez: El ahorro en BEPS puede convertirse en un ingreso vitalicio cada dos meses o utilizarse para completar las semanas requeridas y obtener una pensión de vejez mediante el Sistema de Equivalencias.

En sus diez años de funcionamiento, el programa BEPS ha demostrado ser una herramienta efectiva de protección para la vejez. Al 30 de junio de 2025, ha vinculado a 1.619.328 personas con cuentas activas y ha permitido que 54.672 personas reciban un ingreso vitalicio bimestral, mejorando su calidad de vida. Además, 273 personas han logrado obtener una pensión de vejez por medio del Sistema de Equivalencias.

Escuche W radio en vivo: