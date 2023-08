El escritor nicaragüense Sergio Ramírez juró la nacionalidad colombiana en Madrid

En dos emotivos actos celebrados en la residencia del embajador en España Eduardo Ávila, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, en nombre del presidente de la República de Colombia Gustavo Petro Urrego, recibió el juramento del escritor, periodista y abogado nicaragüense Sergio Ramírez Mercado y a su esposa Gertrudis Guerrero por ser actores de trascendencia en la expresión de la cultura latinoamericana, y una muestra de la lucha por la libertad y la democracia en el continente.

Ramírez agradeció este gesto asegurando que “con este acto me entregan la llave de mi propia casa, ya que siempre me he sentido tan cercano a Colombia, con tantos amigos, y mi corazón. Gracias a Colombia por recibirme y abrirme los brazos”.

En un evento posterior, el canciller también recibió el juramento del ciudadano español Enrique Santiago Romero por su valioso aporte al proceso de paz con la guerrilla de las Farc, cuando Santiago fue asesor del grupo insurgente.

En sus palabras, el diputado en España de Izquierda Unida agradeció esta concesión y aseguró que “durante años he intentado trabajar por la paz y por el respeto de los Derechos Humanos en Colombia, aportando lo que me ha sido posible para proteger a sus defensores en Colombia, para contribuir al bienestar y la justicia social de los trabajadores y trabajadoras colombianas”.

“Para Colombia es un orgullo contar como connacionales con estos exponentes del cariño por el país y sus aportes al enriquecimiento de la cultura y la paz, dijo el ministro Leyva al finalizar el acto.

Sergio Ramírez jura la nacionalidad colombiana. Foto: cortesía Embajada de Colombia en España. Ampliar