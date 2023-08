“No voy a repartir puestos, los apoyos llegan por convicción”: Carlos Fernando Galán

El candidato del partido Nuevo Liberalismo a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán, habló en Sigue La W sobre los temas más coyunturales para las próximas elecciones. De igual manera, Galán se refirió a su estrategia de ‘el camión de los apoyos’, con la que busca dar transparencia a la ciudadanía, frente a los apoyos de su candidatura.

El ‘camión de los apoyos’

“Para montarse en el camión tienen que saber bien las condiciones de ese apoyo, y que no hay ningún tipo de transacción”.

“El general Vargas es el candidato de Vargas Lleras, yo no. Ha ido llegando gente de varios partidos, como el Verde y el Liberal, que me conocen, saben que no voy a repartir puestos, están llegando por convicción. Bogotá necesita recuperar la confianza en el Gobierno”.

¿Qué hacer con la contratación estatal por prestación de servicios?

“‘Talento no palanca’ no funcionó, según lo dijo la misma gente cercana a la Alcaldía, se están contratando por prestación a personas que cumplen funciones misionales. Uno no puede decir que mañana no va a haber contratos de prestación, pero si tenemos que ir incorporando a la planta a esas personas que tienen años trabajando con el distrito, eso no permite una buena eficiencia”.

“No podemos seguir contratando corbatas, sino personas que realizan actividades específicas y entreguen resultados”.

Vea la entrevista completa: