Nos ratificamos: MinDefensa asegura que no hay información sobre atentado contra fiscal

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, señaló que el Gobierno Nacional se ratifica en que ninguna agencia de inteligencia del Estado tiene información sobre el presunto atentado que estaría planeando la guerrilla del ELN contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Esto luego, según Velásquez, tras el análisis que se realizó por parte de las autoridades de la información que se habría suministrado.

Por eso, el ministro fue enfático en decir: “nosotros no entramos en contradicción con la Fiscalía General de la Nación, habíamos asumido después de la reunión del 9 de agosto con el señor fiscal y la señora vicefiscal que haríamos todas las verificaciones, mientras tanto no haríamos una declaración pese a que el señor fiscal estaba declarando continuamente sobre nuevos aspectos que la Fiscalía conocía o afirmaba. Nosotros mantuvimos la prudencia de lo que acordamos en esa oportunidad porque temas de estos no son para discutir públicamente”.

Además, agregó que, “precisamente después de todas las verificaciones que se hicieron, con cada uno de los organismos que conforman las unidades de inteligencia, en las conversaciones de transmisión de esas verificaciones que se hacían, con los comandantes. Nos ratificamos porque esto obedece a una verificación juiciosa y un análisis de todo lo encontrado y de cómo se fueron desarrollando estos acontecimientos, el comandante del Ejército solamente tuvo conocimiento el 4 de agosto de una información que se había recibido por algún agente de inteligencia, que es muy diferente a un informe de inteligencia”.

“La UIAF no entregó a nadie un informe de análisis financiero frente a una solicitud que se le había hecho de parte de un organismo para determinar movimientos financieros de una persona y su entorno, la UIAF en el mes de abril, en las mesas de inteligencia, no con el suministro de un documento sino con compartir una información sobre movimientos financieros requeridos en ese mes de abril, se determinó que no se tiene información financiera sobre un presunto atentado. Todo lo que se dijo afirmando que ni el presidente de la República, ni la cúpula militar, ni el ministro de Defensa tienen competencia para determinar credibilidad o no, si analizan nosotros no estamos haciendo ninguna afirmación en términos de credibilidad”.

Por último, el ministro dijo que no se está minimizando la posibilidad de riesgo del fiscal, “cualquier cosa es estribor de ocurrir, pero con lo que ha venido la Fiscalía informado el 8 de agosto, nosotros tenemos por conclusión este tema. No estamos ocultando información, pero no vamos a discutir públicamente”.

Fiscalía responde al presidente Petro y asegura no fueron engañados

La vicefiscal general de la Nación, Martha Yaneth Mancera, le respondió al presidente de la República Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, quienes aseguraron en las últimas horas que no conocían a cerca del plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa.

También aseguró que existe un cortocircuito entre la cúpula militar y las bases del Ejército, pues quienes recibieron la información sobre el atentado o no la entregaron a los altos mandos, o estos últimos guardaron silencio y eso, según dijo, demuestra la desconexión.

Por eso, advierte que no existe comunicación en el Ejército y se rarificó en lo que afirmó la Fiscalía. “Miembros del Ejército hicieron lo propio con la difusión. Si no lo hubieran hecho y se concreta el atentado, quien tenía la información ha cometido un hecho delictivo. Porque precisamente esa es la colaboración armónica entre los poderes, suministrar la información a tiempo”, dijo.

“Es muy lamentable que el Ejército hoy manifieste su cúpula, que no es cierto cuando nosotros tenemos obviamente la información procesada dentro de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ejército hizo lo propio, pero a nivel inferior y no superior. Quiere decir que no existe comunicación entre quienes recibieron la información, la clasificaron, la consolidaron y le dieron la difusión y parece ser que a la alta cúpula no le entregaron toda la información. Debemos creer eso. Salvo que hubieran obtenido toda la información, pero no la quieren o no quieren darle credibilidad”.