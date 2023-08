“No se puede descartar”: Petro sobre plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva para la Revista Cambio y W Radio sobre varios temas de su Gobierno y la controversia que se ha presentado con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre la revelación de un plan para atentar en su contra.

El presidente fue claro al decir que no se puede descartar la existencia de dicho plan, pese a las recientes declaraciones de los últimos días tanto desde el Gobierno como desde funcionarios de la Fiscalía.

Además, reveló cómo se enteró del hecho asegurando que se encontraba fuera del país.

“Yo estoy en Brasil precisamente en el día de la tormenta. Llega una llamada de Bogotá y el fiscal le cuenta a Vladimir, que está al lado mío, que ha recibido la información de que hay un atentado contra él”, dijo el presidente Petro.

Aseveró que al enterarse de la situación solicitó que le reforzaran la seguridad y que se reuniera con el ministro de Defensa para definir el tema.

“Es por prevención, no porque yo sepa si sí o no. Ellos se reúnen con la cúpula militar, entonces allí pues se acuerdan y eso pasa ese día. Al fiscal no le gustaron las declaraciones de Danilo Rueda y entonces al siguiente día hay una tormenta política”, afirmó el presidente.

Vea aquí la entrevista completa: