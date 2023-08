¿Se acerca un nuevo remezón ministerial en el Gobierno Petro?

El presidente Gustavo Petro habló en exclusiva con la Revista Cambio y W Radio sobre su Gobierno, entre otros temas, además de si se avecina un nuevo remezón ministerial luego del llamado de atención que hizo al gabinete.

Ante la pregunta de si habrá pronto una crisis ministerial el presidente Petro dijo que no es posible aún decir si sí o si no: “depende de los resultados”.

“El gabinete sabe que nosotros, el presidente también, estamos obligados a cumplir hasta lo posible lo que prometimos. Sí hay una causa mayor, pues obviamente, pero es cumplir. Hay temores, hay miedos, hay inercias y hay enemistades dentro del Estado. Claro, cierto, porque el Estado son centenares de miles de personas. Entonces, digamos, los temores, la inercia pueden llevar a que incumplamos. Y eso no podemos permitirlo. No, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer un gobierno inercial”, dijo.

Además, agregó que “es mentira” que haya una baja ejecución en su Gobierno respecto a otras administraciones del pasado.

“El único año que superó el porcentaje de ejecución que tenemos hoy fue 2015. Entonces, no es que el Gobierno no está ejecutando, mentiras. El gobierno de Duque ejecutó menos que lo que nosotros llevamos para el periodo y el de Santos tuvo un año que fue mejor, que es el 2015 y los demás no fueron mejores. No, no está pasando nada anormal desde el punto de vista de lo que ha pasado en Colombia”, afirmó.

