¿Busca vuelos baratos? Según Google, este sería el mejor momento para hacerlo

Aunque todavía faltan algunos meses para que llegue diciembre, muchos colombianos ya han comenzado a pensar en sus vacaciones de final de año. Para estas épocas, muchos optan por viajar a lugares cercanos, moviéndose principalmente por carretera, para evitar gastos altos debido a los altos precios de los tiquetes de avión.

Con la despedida de Viva Air, una de las aerolíneas de bajo costo que más utilizaban en Colombia, muchas familias han renunciado a la idea de viajar por avión a sus vacaciones soñadas por los costosos viajes aéreos. No obstante, Google ha venido trabajando en el análisis de tendencias de compra de vuelos para ayudarles a las personas a encontrar el mejor momento para comprar tiquetes. A continuación le contamos lo que encontró y lo que recomienda para ahorrar algo de dinero en estos pasajes.

El mejor momento para reservar

En 2022, Google reveló los resultados de una investigación que tenía como propósito encontrar cuál era la mejor forma de conseguir vuelos baratos. Para ello, la empresa de tecnología analizó los distintos precios de los tiquetes aéreos y sus cambios durante los últimos años.

Del estudio, se concluyó que los mejores días para comprar tiquetes son los lunes, martes y miércoles, evitando los fines de semana. Asimismo, se encontró que los vuelos sin escalas tenían un menor valor.

Este año, los investigadores quisieron hacerle seguimiento a esos datos y encontraron que hay una nueva variable para tener en cuenta a la hora de conseguir precios más económicos en los tiquetes: el tiempo de reserva.

Una forma para conseguir vuelos más baratos es comprar o reservar con tiempo los tiquetes aéreos, sobre todo si se quiere viajar en Navidad. Según explica Google, si se quiere comprar tiquetes para épocas navideñas, es decir, a mediados de diciembre, lo mejor será comenzar a reservarlos o comprarlos en octubre.

Más o menos, se recomienda reservar sus boletos entre 54 a 78 días antes del despegue, ya que los precios que se encontrarán serán mucho más bajos que en fechas más cercanas al viaje. Para las personas que se encuentran en Estados Unidos y quieren viajar a Europa, deben comprar sus tiquetes 72 antes de su viaje para encontrar precios más cómodos.

El año pasado, Google había hecho este mismo ejercicio y encontró que el tiempo de reserva es de 22 días de anterioridad, sin embargo, este año sorprendió a varios con los precios, lo que hizo que la tendencia cambiará.

Nuevas herramientas de Google para identificar vuelos baratos

Además de los resultados de este estudio, Google estrenó esta semana tres nuevas funciones para Google Flights, una plataforma que facilita la búsqueda de vuelos económicos, recomienda fechas de viaje y aconseja los mejores momentos para reservar/comprar tiquetes aéreos.

Estas 3 nuevas herramientas fueron diseñadas para facilitar aún más la búsqueda, haciendo un análisis filtrado preciso, con el fin de entregar mejores recomendaciones a las personas que quieran buscar vuelos baratos para sus vacaciones.

1. ‘El mejor momento de reservar es’

Desde ahora, cuando busque algún destino a través de la plataforma, se podrá ver una pequeña pestaña desplegable que le indicará si está eligiendo un buen momento para viajar. Si está seleccionando una temporada con precios altos, le dará una alternativa de fechas para viajar a un precio menor.

Además, en la sección que Google llamó: ‘El mejor momento de reservar es’ (the cheapest time to book is) podrá ver una gráfica en la que le señalará los rangos de precios comunes que se encuentran para la fecha elegida.

2. Seguimiento de los precios

La segunda herramienta es ‘el seguimiento de precios’. Es una opción que le aparecerá cuando busque cualquier destino. Al activar esta opción, Google le mandará notificaciones cuando encuentre que hay una disminución significativa en los precios de los tiquetes. Estos avisos los puede configurar para que sean para fechas específicas, como el viaje para el Día de la Madre, o una notificación genérica para cierto periodo de tiempo, como en los próximos tres meses.

Para habilitar esta opción, debe tener su cuenta de Google abierta al momento de entrar a la plataforma.

Google flights nuevas herramientas (Captura de pantalla) Ampliar

3. Precios seguros y fijos

Al lado de algunos precios de vuelos, aparecerá un icono en forma de escudo con los colores de Google, esto significa que la plataforma está segura de que la tarifa que ve en el momento, no será más barata antes de las fechas elegidas. Una vez usted compre el tiquete, Flights monitoreará los precios y, si el precio llega a disminuir en algún momento, la diferencia que se marque entre los dos precios se reembolsará por medio de Google Play.

Aunque se trata de una gran herramienta, por el momento, solo está disponible para las reservas de vuelos que salgan de Estados Unidos, pues hace parte de un programa piloto. Se espera que más adelante se aplique a los demás vuelos.