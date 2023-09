ABC del Pico y Placa en Bogotá y otras ciudades de Colombia en 2023

Pico y placa Bogotá y otras ciudades del país (Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images. / Jeff Greenberg

El pico y placa es una de las principales medidas adoptadas por las autoridades locales para regular y mejorar la movilidad en las ciudades. Igualmente, busca reducir la congestión y la contaminación ambiental generada por el gran número de vehículos circulando.

Generalmente, cada año o incluso semestralmente, las autoridades competentes hacen cambios en el modelo y los horarios del pico y placa, buscando mejorar las condiciones de movilidad.

En 2023 algunas de las principales ciudades del país reportaron cambios en su sistema de pico y placa, le contamos como funciona esta medida en algunas de las principales ciudades del país.

Bogotá

Desde el 10 de enero el pico y placa de la capital tuvo algunos cambios que generaron molestia en los conductores y dueños de vehículos en la ciudad, el horario, la rotación de las placas y el fin de medidas que permitían utilizar el vehículo fueron algunos de los anuncios.

La restricción vehicular de la ciudad tiene un horario de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., en este horario, los días pares, los vehículos con placas terminadas en 1,2,3,4, y 5 no podrán circular, mientras que los carros con placas que terminan en 6,7,8,9 y 0 no podrán hacerlo los días impares.

Aunque en un principio Claudia López, aseguró que habría rotaciones de los números de las matrículas cada cuatro meses, luego de unos meses de la medida la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, confirmó que la medida no sufriría ningún cambio en el resto del año, pues había arrojado resultados positivos.

Igualmente, se eliminó la opción de carro compartido, que permitía la movilización de un vehículo que tuviera pico y placa, si viajaban más de tres personas en él, y se mantuvo el ‘pico y placa solidario’ que permite pagar para evitar la restricción durante un periodo de tiempo determinado.

Esta medida cuenta con algunas excepciones como la caravana presidencial y vehículos diplomáticos, entre otros. Sin embargo, la única excepción para los carros particulares son los vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.

Medellín

La capital antioqueña es una de las ciudades del país que realizó cambios en el pico y placa para el segundo semestre de 2023. La rotación inició el 17 de julio y aplica tanto para los vehículos particulares como para las motos de dos y cuatro tiempos.

El horario del pico y placa es de lunes a viernes desde las 5:00 a.m. y hasta las 8:00 p.m., a diferencia de Bogotá, los vehículos que circulen por las vías de Medellín solo tendrán pico y placa una vez a la semana.

La rotación para el segundo semestre quedó de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 1

Martes: 3 y 0

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 8 y 2

Tenga en cuenta que, para las motos, la restricción se toma por el primer número de la placa, no del último, como es el caso de los vehículos.

Cartagena

Cartagena también realizó modificaciones en el pico y placa, para carros y motos, para el segundo semestre del año, los cambios comenzaron a regir desde el 4 de julio y hasta el 29 de septiembre.

El horario para los vehículos particulares es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., mientras que, para las motos, cuatrimotos y tricimotos aplica entre las 5:00 a.m. y las 11:00 p.m.

La rotación quedó de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

Cali

La capital del Valle también realizó modificaciones en el pico y placa para el segundo semestre del año, estos cambios entraron en vigor desde el pasado 4 de julio y hasta el 29 de diciembre.

El horario de la restricción de movilidad va de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y aplica de la siguiente manera: