Ping pong electoral con Dumek Turbay: estas son sus propuestas a la Alcaldía de Cartagena

En Cartagena ya se conocen los nombres de quienes aspiran a reemplazar desde enero del 2024 al controvertido alcalde William Dau, en las elecciones regionales que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar y quien fue avalado por los partidos En Marcha, Nuevo Liberalismo y La Fuerza de las Ideas, es uno de los candidatos y en el Ping Pong Electoral de W Fin de Semana respondió a preguntas como: ¿Cómo enfrentará el descontrol del Centro Histórico? ¿Qué pasará con el mototaxismo? ¿Qué opina de William Dau?

En el acto de inscripción de su candidatura, en el que estuvo acompañado por centenares de sus seguidores y de los dirigentes políticos Pedrito Pereira, exalcalde de Cartagena; Juan Fernando Cristo, director de En Marcha; Fejed Alí y la representante Julia Miranda, Turbay, el ahora candidato expresó:

“La inscripción es solo el comienzo de este largo camino hacia la Alcaldía de Cartagena. Esto no para, avanza y sin descanso. Aquí hay más de tres años de diálogos, de escucha social, de ideas de los cartageneros, de propuestas de todos los sectores sociales y grupos de interés; de académicos, comunales, líderes y lideresas sociales. Este es el programa de Gobierno Unidos Para Avanzar”.

¿Cartagena está siendo bien proyectada a nivel internacional?

“Lamentablemente, Cartagena vive sus peores días. Tuve una angustiosa sensación: veía una foto del periódico donde alcaldes de Brasil estaban en una especie de reunión, pero al ver a estos visitantes ilustres pensé: ¿qué le vamos a mostrar a estas personas? Lo que más duele a los cartageneros es ver cómo esta ciudad se ha ido perdiendo. No estamos ofreciendo nada nuevo a los visitantes que llegan y los habitantes están tristes y aburridos”.

¿Cómo enfrentará el descontrol en el Centro Histórico?

“Lo que sucede en el Centro Histórico es una vergüenza y en las narices del alcalde (...) se lo han tomado jíbaros y proxenetas. Vamos a pelear definitivamente los 19 sitios que tenemos identificados que promueven prostitución y explotación de personas”.

¿Cómo combatirá la inseguridad?

“Así como el plan de choque en el Centro Histórico, la ciudad está diciéndonos que lo primero que hay que abordar es la inseguridad. Los robos y la extorsión están disparados, Cartagena es de las ciudades más violentas de Colombia. La inseguridad hay que enfrentarla como una prioridad, hemos planteado una gerencia de seguridad”.

¿Cómo solucionar los problemas de movilidad?

“La ciudad está desbordada, hay falta de gobernabilidad y eso afecta todas las actividades. Hace 30 años no cambiamos el sistema de semaforización. Planteamos control y autoridad para que el pico y placa funcione, y en junio de 2024 lanzaremos el plan de transporte acuático. Es un tema de autoridad y orden: mejorar el transporte público”.

¿Cómo enfrentará el mototaxismo, el transporte informal y los peajes?

“Sobre los peajes, la ciudad nunca más financiará una obra pública a través del sistema de peajes. No habrá más peajes en la ciudad de Cartagena. El mototaxismo no se va a acabar, está legitimado en barrios populares por ser la única opción de transporte. Vamos a hacer una mesa permanente con ellos y a conversar, ellos asumen que tienen dchos y los respetaremos pero también tienen obligaciones. No vamos a atropellar, actuaremos con equilibrio”.