Verdes cierran la puerta a Lara, Molano y Vargas en carrera por la Alcaldía de Bogotá

Alianza Verde dio este martes 5 de septiembre un portazo a tres candidatos a la Alcaldía de Bogotá a quienes sus militantes no podrán apoyar. Se trata de Rodrigo Lara, Diego Molano y el general (r) Jorge Luis Vargas.

A través de un comunicado la colectividad informó que, tras una reunión de bancada, determinó dejar en libertad a sus militantes, pero con condicionamientos.

¡ATENCIÓN! ⚠️



Conozca la decisión que tomó la Comisión Nacional de Avales frente a la renuncia de @danielduquev a la aspiración de la Alcaldía de Medellín:



👉🏽 https://t.co/ZOZ2e9bS7t pic.twitter.com/lMm3aBEf3B — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) September 5, 2023

“Solamente se podrán apoyar las candidaturas de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Jorge Enrique Robledo o Juan Daniel Oviedo. Nuestros elegidos (as), candidatos (as) y militantes no podrán apoyar ninguna otra candidatura que no haya sido mencionada anteriormente”, señala el pronunciamiento.

La decisión generó molestia entre los candidatos vetados. Lara, por ejemplo, reclamó y manifestó que detrás de la determinación estarían la alcaldesa Claudia López y su esposa, la senadora Angélica Lozano.