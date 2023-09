¿Aparece en el listado de la Renta Ciudadana, pero no le llegó el giro? Le explicamos

Mujer preocupada porque no tiene saldo en el cajero y de fondo un logo referente al programa 'Tránsi a Renta Ciudadana' (Foto vía Getty Images)

Con el fin de continuar con el objetivo de disminuir la pobreza en el territorio colombiano y grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, el Departamento de Prosperidad Social anunció el tercer ciclo correspondiente al programa ‘Tránsito a Renta Ciudadana’, con el que buscan seguir beneficiando a más de 2 millones de familias que cumplen los requisitos y que fueron priorizados según los mapas de hambre y la clasificación del hogar en el Sisbén IV.

Luego de que se estipulara la fecha del giro del tercer ciclo este estímulo económico a los colombianos beneficiarios para este viernes 8 de septiembre, algunas personas manifiestan no haber recibido el dinero, a pesar de estar de estar presentes en la base de datos del programa, por lo que aquí le contamos cuáles son las condiciones de envío del dinero y las posibles causas por las que no lo recibió:

Razones por las que no le habría llegado el giro de Renta Ciudadana

El Departamento de Prosperidad Social ha venido implementando la estrategia de ‘Anticolados’, en la cual se realiza la verificación de las condiciones socioeconómicas de las familias que figuran como beneficiarias de este programa. Sin embargo, mientras se completa dicha estrategia, las familias no recibirán el estímulo económico hasta que no hayan pasado por dicho proceso de validación, por lo que puede que muchas familias hagan parte del programa, pero estén “suspendidos”, o también hayan sido excluidos del beneficio tras la validación.

A su vez, la entidad anunció recientemente que se habilitaron 800 mil familias nuevas para este tercer ciclo, por lo que deberá estar atento a los canales por los que puede recibir el beneficio y los plazos estipulados para hacerlo.

No obstante, es importante que tenga en cuenta otros aspectos que lo hacen no elegible para recibir la Renta Ciudadana, como no cumplir los requisitos mínimos para ingresar al programa.

Si estaba suspendido, ¿cuánto dinero le llegará en este ciclo?

Las personas que no habían recibido los pagos anteriores de la Renta Ciudadana porque estaban en “proceso de validación” de su clasificación y, en esta ocasión, ya hacen parte del programa, recibirán lo correspondiente al acumulado de los tres pagos.

¿Cómo saber si está “suspendido”?

Usted puede verificar su estado en el programa a través de la página web de Tránsito a Renta Ciudadana, a la que puede acceder dando clic aquí. Una vez esté en el sitio deberá dirigirse al botón ‘Consulte aquí si está inscrito’, ingresar sus datos y dar clic en ‘Consultar’. Allí le aparecerá la información sobre su estado en el programa y sabrá si es beneficiario del tercer ciclo.

¿Cuál es el plazo para reclamar el giro?

Si ya consultó si tiene saldos pendientes por reclamar en el Banco Agrario, debe saber que existen unos plazos específicos para retirar el dinero y, de acuerdo a la página web de Renta Ciudadana, si la transferencia del dinero se hizo a través de un giro a su cuenta bancaria y este no es cobrado antes de que se cumplan 30 días, el monto será devuelto a la entidad.