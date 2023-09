¿Cómo afrontar la pérdida de un ser querido? Experta explica cómo manejar el duelo

En el marco del Día de la Prevención del Suicidio, a celebrarse el domingo 10 de septiembre, es importante tocar el tema de concientización sobre este flagelo que hoy afecta en gran medida al país, sobre el tema, Gaby Pérez Islas, escritora de libros como “¿Cómo curar un corazón roto?” y “Elige no tener miedo”, entre muchos más, relacionados a saber afrontar las pérdidas, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más.

Inicialmente, la experta aseguró que no se debe tener miedo de hablar del suicidio, pues, en lugar de darle ideas a alguien con depresión, lo puede estar ayudando.

“No es poner ideas en la cabeza de alguien, hablar de estos temas es dejar salir la presión que tenemos. Debemos dar información real acerca de estos temas. El suicidio es un error, no soluciona nada, se ve como la mejor opción, pero no lo es, hay que hablar de esto y abrir la conversación”, aseveró.

Por otro lado, entre la desesperanza sobre la vida que hoy predomina en la sociedad y el duelo, la escritora también se refirió a las pérdidas, diciendo que no está mal sentirnos mal, pero debemos seguir adelante.

“El duelo es natural y humano, venimos equipados para llorar a nuestros seres queridos. Más ahora que hay duelos diferentes a una muerte por enfermedad, como el secuestro de un cercano o como alguien que se quita la vida. Debemos acompañar a los dolientes, ayudarlos a reencontrarle un sentido en la vida”, dijo.

Además, agregó que “hay algo que se le suma al dolor de la pérdida, y es el dolor de la indiferencia, a los demás les urge que dejes de llorar y que funciones como si nada hubiera pasado, pero no debe ser así. Hay que permitirse sentir el dolor”.

Finalmente, habló sobre la importancia de seguir adelante, enviando un mensaje sobre no estancarnos por una pérdida.

“Cuando uno sigue adelante no es por falta de amor, es porque uno quería a esa persona. La mejor manera de honrar a alguien que ya no está es tener su legado vivo y vivir por ellos. Ellos quieren nuestra felicidad, si nosotros muriéramos no quisiéramos que los nuestros se quedaran llorando para siempre, no deben sentirse mal porque la vida continúa y algún día van a reencontrarse”, cerró.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: