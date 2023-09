Funcionarios de la Alcaldía de Magangué, señalados de estafar a empresario de Ibagué

Cartagena

Tres funcionarios de la Alcaldía Municipal de Magangué, Bolívar, son señalados de estafar a un empresario ibaguereño que pagó $140.000.000, por la compra de maquinaria amarilla en desuso que tiene la alcaldía.

En diálogo con W RADIO, Leonel Fierro, contó que denunció en la Fiscalía General de la Nación a Juan Antonio Sequea Gordon, Bernardo Rafael Hostia Fonseca y a Yilmer Carcamo, por delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, estafa agravada, falsedad en documento público y privado, fraude procesal.

“Soy empresario. Con un amigo de negocios, de compra y venta de maquinaria amarilla en desuso, viajamos a la ciudad de Magangué y allí nos atendieron unos señores que se llaman Juan Antonio Sequea Gordon, Bernardo Rafael Hostia Fonseca y el señor Yilmer Carcamo; mi empresa se dedicada a hacer trabajos forestales y hacer trabajos para la agricultura, nos interesó el negocio que nos ofreció la Alcaldía de Magangué de vender maquinaria en desuso que tienen en los patios”, relató Fierro.

El empresario explicó que, recibió la oferta de la Alcaldía que estaba vendiendo una retroexcavadora, referencia 320D marca Caterpillar; una motoniveladora, 120 G marca Caterpillar; un vibro compactador marca Bomag y un tractor John Deere.

Yilmer Carcamo y Juan Antonio Sequea decían ser representante del alcalde municipal, Carlos Cabrales Isaac, para mostrar la maquinaria amarilla y gestionar el negocio.

“Nos desplazamos hasta el municipio de Magangué el día 8 de septiembre de 2022, la maquinaria se encontraba en las instalaciones del coliseo del municipio de Magangué, menos la retroexcavadora que se encontraba frente a la basa Naval del municipio. Como nos interesó el negocio el señor Juan Antonio Sequea Gordon, en compañía de Bernardo Hostia y Yilmer Carcamo me entregaron la documentación; documentos que se encontraban con el membrete de la Alcaldía de Magangué y procedieron a mostrarnos la maquinaria”, manifestó.

Añadió, “para demostrar que el negocio era realizado directamente por la Alcaldía, nos hicieron llegar vía mensajería el contrato 0211 de 2022 de la oficina jurídica, el objeto enajenación directa por oferta en sobre cerrado de un bien tipo maquinaria pesada (motoniveladora CAT 120G) en desuso, valor $34.000.000. Así como un acta de apertura de enajenación, una oferta suscrita por el señor alcalde municipal Carlos Emil Cabrales, de fecha 21 de septiembre de 2022; Marisol Espinosa Bustos firmaba como oferente dentro del proceso contractual 9647, para enajenación y posesión de la maquinaria en desuso y reenviáramos esa documentación para poder finiquitar el negocio, enviándoles los dineros correspondientes a los valores de las maquinas”.

El día 23 de setiembre de 2022 se realiza el acta de adjudicación de la motonivelador CAT 120G a favor de Marisol Espinosa Busto, por el valor de $34 millones, la cual estaba autenticada por funcionarios de la notaría única de Magangué. Al final los funcionarios le expresaron que el proceso era falso.

Para la retroexcavadora 320D marca Caterpillar, enviaron acta de adjudicación 30 de septiembre de 2022 y contrato de enajenación directa por valor de $24 millones, con la presunta firma del alcalde Carlos Cabrales.

“Respecto del Vibro compactador Bomag DW 211-D 240, aportaron por mensajería acta de apertura de subasta con fecha 10 de septiembre de 2022 y contrato de subasta por valor de $50 millones; el acta final es del 6 de octubre de 2022, con los respectivos sellos falsos de la notaría. En cuanto al tractor John Deere, 5075 E, enviaron por mensajería el acta de adjudicación del día 12 de octubre de 2022, por valor de $28 millones, también tenían los respectivos sellos de notaría falsos”.

ENTREGA DEL DINERO A LOS PRESUNTOS ESTAFADORES, FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA DE MAGANGUÉ

Leonel Fierro sostuvo que, toda la documentación que le enviaron tenía sellos de autenticación y estaban membretados con el logotipo de la Alcaldía de Magangué, además que estaban firmados por el alcalde Carlos Emil Cabrales. Al ver eso, el empresario Leonel Fierro procedió a realizar el pago en las cuentas correspondientes de Juan Antonio Sequea Gordon y Bernardo Rafael Hostia Fonseca.

“Dijeron que el dinero se los pasara a sus cuentas, que fue instrucción del alcalde y del secretario de hacienda municipal; los dineros entregados en efectivos a Juan Antonio Sequea Gordon, en total sumaron $74.500.000. El día 13 de septiembre de 2022 se entregó en efectivo un abono de $12.000.00 a Juan Sequea, para comprar del vibro compactador; el 16 de septiembre de 2022 se le entregó en efectivo un abono $13.000.000; el día 20 de septiembre de 2022, se le entregó en efectivo a una suma de $35.000.000, como corresponde al valor de la motoniveladora y el vibro compactador; el día 22 de septiembre de 2022, se le entregó en efectivo $7.500.000, como abono a la compra de la maquinaria; el 11 de octubre se le entregó $7.000.000 como abono a comprar del tractor John Deere con firma de recibo de caja”,

Las consignaciones realizadas a Juan Antonio Sequea Gordon suman en total $18.150.000, el empresario Leonel aseguró que entregó comprobantes y voucher, además indicó que los dineros entregados por medio de transferencia a Bernardo Rafael Hostia sumaron en total $39.650.000.

“Comenzamos a sospechar cuando los días 14 y 20 de noviembre de 2022 no se hizo entrega de la maquinaria comprada, nos argumentan que faltaba documentación pendiente en la oficina de tránsito para que no me fueran a detener cuando transportará la maquinaria en carretera. El 27 de diciembre de 2022 descubrimos, gracias a la Notaría, que el proceso de contratación estatal y los sellos no eran auténticos”, dijo con tristeza el empresario Leonel Fierro.

La notaria al final le confirmó al empresario que toda la autenticación era falsa, Leonel confrontó a los presuntos estafadores, funcionarios de la Alcaldía de Magangué quienes dijeron que devolverían el dinero, a la fecha después de un año no hecho efectiva la devolución, por ello los denunció ante la Fiscalía.

“Me dijeron que el negocio se cayó y se quedaron con la plata (...) el señor Bernardo Rafael Hostia, excandidato al concejo del municipio de Magangué, ya había sido denunciado por estafa junto con el señor Juan Antonio Sequea y el abogado Oscar Andrés García Rodríguez. Actualmente Bernardo Rafael Hostia y Juan Antonio Sequea se encuentran haciendo campaña política en diferentes veredas cerca del municipio de Magangué”, concluyó.