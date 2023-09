Ausencia de rectores de universidades de Norte de Santander a diálogos con gestores de paz

Rectores de las universidades de Norte de Santander no asistieron a diálogos con gestores de paz

Rectores de universidades de la región no asistieron a la invitación hecha para que participaran en los diálogos con los gestores de paz del ELN y la academia.

“Bastante preocupante que la academía y en cabeza de los rectores de las diferentes universidades públicas y privadas del departamento y de la ciudad que fueron invitados, pues lastimosamente no llegaron, esto nos preocupa porque desde la academía se puede jugar un papel importante en este proceso de paz” dijo Yuleima García, gerente de Corpoderehh.

Las organizaciones defensores de derechos humanos consideran que la no presencia de los rectores de las universidades en los espacios de participación es algo sumamente preocupante, debido a que la academia juega un papel muy importante para ayudar a construir y proponer en el proceso de paz.

“Creemos que si no están aquí es porque no les interesa este proceso y realmente de esa manera esa paz con la cual soñamos todos los que somos víctimas y todos los que vivimos este conflicto realmente no se podría alcanzar " aseguró García.

“Hacemos un llamado a que la Universidad se sume a los procesos participativos donde la sociedad civil jugamos un papel muy importante y donde tenemos la oportunidad de participar también y de decir cómo serán esas transformaciones y cómo serán esos procesos de diálogos que puedan permitir que tanto aquellos que están de acuerdo, como los que no, podamos alzar nuestra voz y decir cómo podemos participar y aportar a este proceso de paz”

Al finalizar el evento no se conoció el motivo por el que no hicieron presencia estos rectores, sin embargo, líderes estudiantiles y algunos docentes asistieron al diálogo con los gestores de paz del ELN.