Luego de permanecer 11 años cerrado, aeropuerto de San Antonio del Táchira reactiva rutas

El aeropuerto internacional General Juan Vicente Gómez recibió el primer vuelo inaugural que busca reactivar el comercio en la frontera, luego de 11 años cerrado al público, en este 52 pasajeros que salieron desde el aeropuerto de Caracas (Maiquetía) y llegaron al municipio Bolívar, frontera con Villa del Rosario, fueron recibidos en medio de actos protocolarios.

Los primeros usuarios se mostraron agradecidos y sorprendidos con este hecho “me enteré de que el aeropuerto estaba funcionando porque estaba comprando para salir desde el aeropuerto de La Fría y me apareció en la página la opción de comprarlo desde San Antonio del Táchira y aproveché. No me pareció muy caro porque me costó más de 180 dólares cada pasaje y compré el de ida y vuelta” Cristian Norey.

La aeronave que realizó este primer vuelo fue una Embraer 190, la cual tiene una capacidad para 101 pasajeros, la cual operará con la ruta entre San Antonio del Táchira y Caracas con una frecuencia de dos vuelos los lunes y viernes, con hora a confirmar.

En medio del recibimiento, las autoridades regionales aseguraron que “ya estamos haciendo los trámites para los vuelos internacionales, de aquí saldremos para el mundo. Esto implica la reactivación de las economías, esto implica un impacto sobre los hoteles, sobre las posadas” expresó el gobernador del estado Táchira, Fredy Bernal.

De igual manera explicó que “lo primero que hay que señalar es que llevaba 11 años cerrado este contacto de la frontera con el resto del país. Hemos hecho un esfuerzo conjunto de Baer que es la empresa nacional de aviación y la gobernación para que se vea este logro. Los pasajeros están felices por el contacto directo”

En medio de este primer vuelo, los usuarios también realizaron un llamado para que se adecuen las instalaciones del aeropuerto, debido a que presentan deterioro.