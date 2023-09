Mujer sin trabajo empezó a alquilar la mitad de su cama a extraños y ahora es millonaria

Monique Jeremiah, mujer australiana representante del ‘Hot Bedding’, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar sobre esta práctica y lo bien que le ha ido con este negocio.

Según relató Jeremiah, “esto fue antes del Covid-19, yo me fui a Australia con un emprendimiento, pero colapsé, estaba pensando en ideas para poder ganar dinero, tratando de sobrevivir y vi mi cama y decidí alquilarla porque yo ya estaba acostumbrada en alquilar espacios, y esto lo vi como una gran oportunidad”.

De igual manera aseguró que no tuvo problema por compartir su cama con otra persona porque estaba soltera y dentro de sus planes no estaba tener una relación, “era muy claro que solo quería alquilar ese lado de la cama. No hubo ninguna emoción o sentimiento, solo lo veía como un negocio. Además, yo le dejaba muy claro las reglas a la persona que alquilaba la cama”.

En esa misma línea, Jeremiah detalló que para no tener problemas con la persona con la que compartía cama utilizaba unas barreras de almohadas para evitar el contacto.

Por otra parte, explicó que para el 2020, cobraba entre 160 y 170 dólares por semana, incluyendo los servicios públicos, pero resaltó que actualmente puede cobrar mínimo 250 dólares por semana. “Alguien al mes se puede hacer 1.000 dólares al mes”.

Escuche la entrevista completa a continuación: