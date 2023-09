Mitos y verdades del amor: la relación eterna, los proyectos individuales y el amor propio

En el marco del Día del Amor y la Amistad, en Salud y Algo Más decidimos abordar el tema del amor de la mano de la experta, Laura Villamil, especialista en psiquiatría y salud mental, para dar cuenta de las sensaciones, energías y todo lo que se libera al tener este sentimiento.

“Las buenas relaciones interpersonales nos pueden ayudar a tener una mejor relación física y mental con nosotros mismos. Esto puede impactar positivamente nuestra salud y la de los demás”, explicó.

Asimismo, se refirió a las personas con distintas energías con las que nos relacionamos, “hay personas que succionan la energía, aportan amargura, le ven el lado negativo a todo. Hay que rodearnos de personas positivas, que generen tranquilidad. Tener vínculos afectivos adecuados, esto va a reducir los niveles de ansiedad de estrés y de depresión”.

No obstante, no descartó el amor propio, pues debe ser incluso más vital que el amor a los demás: “es importante sobrellevar los días donde nos sintamos mal con nosotros mismos, y aún más el tener un propósito en la vida que tu como ser independiente quieras cumplir, un objetivo que no va con otra persona. Además de los objetivos en pareja, hay que tener objetivos propios”.

Posteriormente, en cuanto a lo que una persona siente al enamorarse, la experta mencionó que “Las mariposas son estrés, cuando vamos a ver a la persona que nos atrae lo que sentimos es un movimiento intestinal por ansiedad”.

¿Cómo mantener el amor en pareja?

Finalmente, en cuanto al amor en las relaciones, la psiquiatra aseguró que es un proceso escalado, pues en un inicio todo es ‘color de rosa’ y después empiezan a salir a la luz los defectos.

“Es allí donde hay que poner a prueba la fuerza de voluntad y el amor. En un inicio usted ve todo maravilloso, todo perfecto, que su pareja no tiene nada negativo, pero con el pasar de los años nos damos cuenta de que todos tenemos defectos y cualidades, y aprendemos a vivir y a amar estas particularidades”, dijo.

Escuche la entrevista completa en Salud y Algo Más: