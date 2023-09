Ping pong electoral con Tulio Gómez: sus propuestas para la Gobernación del Valle

Tulio Gómez, candidato a la Gobernación del Valle del Cauca, habló para los micrófonos de W Fin de Semana sobre sus principales propuestas para el departamento y las expectativas que tiene para las elecciones del próximo 29 de octubre.

Para iniciar, el candidato se refirió los desafíos en materia de seguridad que afronta el Valle del Cauca y su propuesta para mejorar la situación de violencia.

“La inseguridad es integral, en el área rural hay que tener más tecnología y mayor presencia, pero sobre todo más vehículos para la Policía, pero también hay que darles oportunidades a los jóvenes”, dijo.

En cuanto a su propuesta para la conectividad del departamento, indicó que “vamos a trabajar con la bancada parlamentaria y con todos los alcaldes para sesionar esas obras”.

Por otra parte, habló sobre el Puerto de Buenaventura, señalando que “en el Plan del Gobierno Nacional ya está presupuestado dragar el Puerto de Buenaventura a 16.5 metros, pero además vienen otras obras complementarias”.

Agregando que “Buenaventura lleva abandonada desde hace varias décadas del gobierno central y el gobierno departamental, vamos a meterle la mano a Buenaventura y a volverla una ciudad pujante con inversión y con gestión”.

De igual manera, explicó que mejorará la infraestructura de los colegios e instalará plantas de internet como las que ha fabricado Elon Musk, así como también implementará el bilingüismo desde el primero de primaria.

Por último, destacó que “para que haya turismo lo primero que debemos hacer es que haya seguridad para nacionales y extranjeros, preparar que nuestros jóvenes sean guías turísticos”.

Preguntas rápidas para respuestas rápidas

1. Se le ha visto cercano a los candidatos a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder y Diana Rojas, ¿Ya definió su apoyo por alguno de los dos?

Respuesta: “Me gustan ambos, con cualquiera que quede de alcalde vamos a trabajar. Seguramente me alíe con Eder, él me gusta porque seríamos dos empresarios gerenciando al Valle y a Cali”.

2. En caso de que no logre llegar a la Gobernación, ¿aceptará trabajar desde la asamblea departamental o cuál será su futuro?

Respuesta: “No me interesa seguir en la política porque mi candidatura es más cívica, en el remoto caso que quede de segunda, no me interesa la Asamblea, Gobernación o nada”.

3. El departamento cuenta actualmente con planes y programas que fortalecen tejido empresarial como Valle INN, ¿si usted es gobernador continuará ejecutado ese y otros programas de la actual administración?

Respuesta: “me sentaré con mi antecesora y le preguntaré todo lo que tiene para el Valle del Cauca. Todo lo que sirve tiene que continuar, tenemos que construir sobre lo construido, despojarnos de egos y lo que no sirve revisarlo”.

4. ¿Está inhabilitado o no para aspirar a gobernador por suscribir contratos con la actual Alcaldía de Cali?

Respuesta: “Yo solo estoy para inhabilitado para robar, ese cuento de la inhabilidad es un cuento de los rivales. Yo no soy contratista del Estado por lo tanto no estoy inhabilitado”.

5. ¿Se debe incluir al Valle en las mesas de diálogos de paz con las disidencias, como lo ha reclamado el alcalde de Jamundí?

Respuesta: “Sí, con el ELN hay que dialogar, hay que ponerle las reglas claras, ese es el camino de la paz, en la paz todos ganamos”.

6. ¿Está de acuerdo con la propuesta de cambio de enfoque de la política antidrogas que plantea el presidente Gustavo Petro?

Respuesta: “Nosotros legalizamos la droga acá, pero los gringos no, esas decisiones deben ser tomadas por las grandes potencias. Si con ello vamos a acabar la violencia y la drogadicción, sí, si nos conviene sí, sino no.”

7. ¿Le apostaría a desarrollar la idea del presidente Gustavo Petro de hacer un tren que conecte a Buenaventura con Barranquilla?

Respuesta: “En el plan de gobierno está revivir la vía férrea, obviamente a nosotros nos interesa la vía férrea que conecta al Valle, es lo que está proyectado, por eso hay que hacerlo, necesitamos conectividad”.

8. ¿Cuál es el plato valluno que no le puede faltar a Tulio?

Respuesta: “La chuleta valluna y la comida del Pacífico”.

9. ¿Adrián Ramos o Teófilo Gutiérrez?

Respuesta: “Mil veces Adrián Ramos”.

