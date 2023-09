ABC del cáncer de próstata explicado por médico: ¿de qué trata?

Según la American Cancer Society “el cáncer de próstata se origina cuando las células de la próstata comienzan a crecer fuera de control. La próstata es una glándula que sólo tienen los hombres”. Sin embargom para hablar más a profundidad del tema, en los micrófonos de Salud y Algo Más habló el doctor William Quiróga, quien explicó el trasfondo de este padecimiento.

“Cuando hablamos del cáncer de próstata hablamos de una enfermedad bastante común y diagnosticada, y puede llegar a ser una causa importante de muerte en pacientes de sexo masculino”, inició en su primera intervención el doctor.

En la misma línea, explicó que “obedece a un crecimiento irregular o anormal no contralado de una célula que ocupa las otras del órgano y se puede extender a otros”.

Por otro lado, habló sobre la detección de este padecimiento. “El cáncer de próstata se puede hacer clínicamente evidente mediante la elevación de una sustancia en la sangre que se llama el antígeno prostático o por la alteración en el tacto rectal. No tenemos unas características para su prevención y entonces hablamos que en el cáncer de próstata lo que hay que hacer es una detección temprana y eso va a depender de los antecedentes del paciente”, contó.

Y en ese sentido, se refirió a las edades en las que este tipo de cáncer se detectas o aparece. “Podemos comenzar a diagnosticarlo hacia los 50 años y un pico a los 65 años, pero esta detección temprana va a depender de los antecedentes que tengan las personas: deben hacerse hacia los 50 años o 53, pero si el paciente tiene algún antecedente familiar de cáncer de próstata deben comenzar a detectarse desde los 40 años”, puntualizó.

También se refirió al tema de que este tipo de examen y enfermedad se ha normalziado, explicando que es porque “los pacientes así no tengan un síntoma, tienen la costumbre de asistir anualmente a su cita con el urólogo. Existen diferentes espectros del cáncer de próstata, unos que son muy agresivos y otros que no son nada agresivos o no producen alguna patología ”.

Aañadiendo que “Tenemos mucho diagnostico hoy en día con diferente cáncer de próstata y la mayoría si se descubren a tiempo se puede realizar un tratamiento con intensión curativa, por eso es muy común hablar del cáncer de próstata”.

Finalmente explicó que “en la próstata tenemos dos tipos de patologías: patologías benignas y malignas, los síntomas se presentan es con las patologías benignas, eso hace que el paciente vaya por una patología benigna y de paso se le hace un examen para detectar un cáncer de próstata, este no se detecta por un síntoma; así no se tenga síntomas, se deben presentar a un urólogo para que se haga una detección temprana”.

Escuche la entrevista completa a continuación: