Hay hipocresía y machismo en el Pacto Histórico: Martha Peralta sobre aval a Dilian

La tensión en el Pacto Histórico ha sido alta por cuenta de un evento que realizó en Buga la senadora Martha Peralta, presidenta del Partido MAIS. En el acto, la congresista anunció su apoyo a la candidatura de Dilian Francisca Toro, a la Gobernación del Valle del Cauca.

La alianza ha generado cuestionamientos desde sectores del Pacto Histórico, pues consideran incoherente avalar a una de las figuras políticas más criticadas por el partico político del presidente Gustavo Petro.

Frente a lo anterior, en Sigue La W, la senadora Peralta aseguró en exclusiva que “no es fácil lo que me están haciendo mis mismos aliados políticos, si me lo hace la oposición es normal, pero los mismos con los que trabajo eso no se justifica, hoy me pusieron una lápida. A nosotros, al interior del Pacto Histórico, nos dijeron en el Valle es con Dilian Francisca Toro”.

“Eso estaba en la mesa del Pacto Nacional, no me pueden salir a desmentir con esto porque esa fue la primera instrucción (…) al no ser Álex López quien iba por esa candidatura en el Valle, analizamos políticamente cómo no destruir las relaciones del Gobierno de cara a avanzar para sacar adelante las reformas. Allá va a ganar Dilian, entonces para qué nos vamos a hacer enemigos de Dilian, tenemos que ir en esa ruta”, añadió la senadora.

Además, aseguró que Alexander López tenía conocimiento, “no entiendo por qué solo me señalan a mí, es más yo solo estuve media hora en esa reunión”.

Por otro lado, se refirió al apoyo de los indígenas del Valle a Dilian Francisca Toro, asegurando que “ellos con aval o sin aval la hubieran apoyado, desde el 2016 vienen apoyándola a ella, ellos me dicen que ‘todos los políticos que te señalan pregunta qué han hecho por el Valle’”.

Así mismo, mencionó que este apoyo se debe a la integración de las políticas públicas indígenas en el plan de desarrollo de la candidatura de Toro.

Por último, se pronunció sobre algunos trinos de su propia colectividad que la cuestionan por apoyar a Dilian Francisca Todo: “al interior del Pacto hay hipocresía, no se ha hablado con la verdad, si se cometen errores buscan el culpable y en este caso yo les di la papaya para que me señalaran a mí. Si el Pacto Histórico nos considera tan chiquito, entonces que importancia tendrá nuestro apoyo en Valle. Entonces, allí hay otros intereses, por ejemplo sé que allá pusieron un candidato, pero es de figura el Pacto Histórico no lo está apoyando (…) se equivocaron si pensaron que yo me iba a quedar callada”.