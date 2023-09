Alianza Verde expulsaría a alcalde de Codazzi, tras escándalo de presunta corrupción

En medio del escándalo de corrupción que sacude a Codazzi, Cesar, Alianza Verde se pronunció rechazando lo sucedido, que salpica directamente al alcalde del municipio, Omar Benjumea, integrante de la colectividad.

Los verdes guardaban silencio frente a los audios en los que se escucha al mandatario hablar de la repartición del presupuesto de regalías de Codazzi con concejales, en un aparente desvío irregular de recursos públicos. Sin embargo, este viernes el partido emitió un comunicado en el que se declara “desconcertado” ante lo sucedido y anuncia acciones.

En primer lugar, la colectividad reveló que pidió a su Consejo Ético, como instancia de control disciplinario, que investigue y llegue a las últimas consecuencias, planteando incluso la posibilidad de expulsión.

“De manera urgente pidió al Consejo Ético iniciar un proceso para que avoque conocimiento de los presuntos hechos, de modo que se pueda bajo el debido proceso, determinar las sanciones a que hubiere lugar; entre las que pedimos se considere la expulsión inmediata de Benjumea de nuestro Partido”, puntualiza.

Asimismo, Alianza Verde solicitó a la Fiscalía “que investigue con celeridad y a profundidad lo acontecido, con el ánimo de sentar un duro precedente contra la corrupción”.

Radio Guatapurí dio a conocer los audios del alcalde, en donde se le escucha decir, presuntamente, que en su campaña a la Alcaldía se gastó al menos 900 millones de pesos, recaudados de distintas fuentes.

Según el medio de comunicación, los audios corresponden a una reunión en 2020 entre Benjumea y un grupo de concejales, a quienes les habría explicado en privado cómo pensaba repartir el presupuesto durante su administración.

En dichos audios, se escucha presuntamente a Benjumea expresando a los asistentes de la reunión que, del presupuesto asignado por regalías del año 2020, cercano a los 70.000 millones de pesos, “no me lo voy a comer todo”.

“Las regalías en el 2020 que nos aprueben a nosotros son ya 70.000 millones, yo no me lo voy a comer todo. A los concejales le ayudamos un poquito más, a todos, entre otras cosas, porque toca ayudarle, toca ayudarle a todos, 15 inicialmente (…) y a Tafur tampoco (….) burocracias no le vamos a dar a esos manes, si ustedes se portan bien, si están unos diez, comen, los otros si (…) los tres eso (…) son los cinco que no van a estar, entonces a los dos de La U, los dos de Rodolfo Tafur, pero hay que trabajar con diez, trabajamos con ocho, tienen que ser pareja y los otros dos los arreglo yo, pero ustedes le tiene que hacer saber que van parejos todos”, se escucha decir en el primer audio.

En un segundo audio, habría mencionado que a cada concejal le daría 20 millones de pesos por cada año de su mandato.

“Eso está difícil para hablar, pero la idea mía es tratar de darle a los nuestros por lo menos el primer año cada año 20 millones de pesos, más o menos a los nuestros que son 4 se los voy a decir de una vez Lucía, tú, Manuel, Luis y … Hernández, a Mañe le damos un poquito menos pues la gente de Mañe estaba con nosotros pa’ que vamos a … pero él era de los de Luchito además lo podemos recuperas nosotros y esos cuatro son los presidentes en el año de la presidencia al presidente”, se escucha.

En una tercera grabación, Omar Benjumea estaría hablando de una “nómina paralela” y, por último, habría afirmado que está debiendo 900 millones de pesos, “no queda mucho para uno comenzar a recuperar (...) si ahora alguien puso cien, hay que darle cien anuales. Ese es el negocio”.