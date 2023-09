‘Mitos y leyendas urbanas’ sobre el sexo explicados por sexólogo

Según explica la Mayo Clinic en su web “la sexualidad es parte del ser humano. Desde la niñez hasta la edad avanzada, el amor, el afecto y la intimidad pueden tener un papel importante en las relaciones saludables”.

En la misma línea, en la sociedad se ha tratado el término de salud sexual y sexualidad responsable. Sin embargo, en torno a estos el mismo ser humano se ha encargado de crear ‘mitos y leyendas’.

Por esta razón, en viernes de salud sexual de Salud y Algo Mas, el sexólogo Germán Gonzalez hablo sobre algunos mitos y leyendas en el sexo explicando su trasfondo.

El sexólogo habló sobre el primer mito: el alcohol. “Se dice que es bueno que ella o él se tome un traguito parea relajar y que le vaya bien en el sexo: los efectos del alcohol son efectos supresores, van a disminuir la actividad sexual, el alcohol de entrada es un depresor y no va muy bien con el tema sexual”, dijo.

Así mismo se refirió al cigarrillo, en donde mencionó que “también tiene efectos a nivel vascular, tiene una cantidad de sustancias nocivas para la ciudad”, por lo que dejó entre ver que no sería bueno combinar sexo y cigarrillo.

En otro aspecto se refirió a la comida afrodisiaca como potenciadora sexual y explicó que “la respuesta sexual y el apetito están relacionados con un montón de factores físico y hormonales, es bueno para regular el deseo sexual pero no es que los alimentos nos vayan a generar un cambio ostensible”, dijo.

Añadiendo en materia de alimentación que “tampoco es bueno tener sexo con hambre o aguantar hambre”.

Otro de los mitos a los que hizo referencia el doctor fue en el que el miembro masculino grande causaría más placer. “El pene pequeño también puede ser valido para el tema sexual, la zona g es el techo de la vagina, ahí es donde se debe focalizar el esfuerzo, hay vaginas que están diseñados para un pene, pero de 1 a 1 y por el pene grande puede que haya dolores y menos lubricación, si lo tiene pequeño, puede ir bien”.

Agregando a la vez que “si no hay erección no se disfruta o si no se lubrica la mujer no hay placer, y es falso”

Escuche la entrevista completa a continuación: