Se han obsesionado con la familiar Aguilar, dejen la hipocresía política: Gob de Santander

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, aunque no puede participar en política sí ha hecho críticas a los candidatos que han hecho difamaciones contra su familia y que aún así, los buscan para pedirles apoyo en estos comicios del próximo mes de octubre.

“Se han obsesionado con la familiar Aguilar, con mi apellido, yo tengo que decirles que fue electo casi con el 40% del potencial electoral, hoy se me aterra que algunos candidatos se obsesionan con el apellido Aguilar desconociendo siempre el vínculo que han tenido con el apellido”, señaló el mandatario.

Dice también que algunos candidatos a la alcaldía de Bucaramanga han buscado a su hermano, Richard Aguilar, y a su papá, el coronel Hugo Aguilar, para que les brinden algún tipo de apoyo y por eso les dice “hay que dejar la hipocresía política” pues agrega que se han concentrado en los ataques y en los insultos y no en las propuestas que es lo que realmente le interesa a la comunidad.

“Hay que decirle al doctor Jaime Andrés Beltrán que si quiere lo invito a que vaya al polígrafo, él no puede desconocer que ha tenido relación y comunicación con mi padre, preguntémosle al doctor Horacio José Serpa si no ha tenido comunicación con mi hermano y que le pidió que dialogara también con mi padre, preguntémosle al doctor Fabián Oviedo si no ha tenido comunicación con mi hermano Richard, que son ciudadanos que pueden elegir y participar en política pero se ensañaron a esconder siempre esos vínculos”, puntualizó el gobernador Aguilar.

El mandatario también señaló que es importante que dejen algún tipo de hipocresía política porque en algún momento buscaron a su familia y ahora están negándolos, dice que deben ser respetuosos y dejar los ataques y concentrarse en las propuestas para la ciudadanía. “Nosotros no obligamos a la gente a votar, la gente vota por el afecto, por el cariño, por las obras y por lo que se ha desarrollado” y señaló que ellos han podido ganar por el trabajo que han hecho.