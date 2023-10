No somos ilegales a la hora de transportar: Fredy Marín, candidato a Alcaldía de Necoclí

Fredy Marín, candidato a la Alcaldía de Necoclí, Antioquia, está en el ojo del huracán luego de que se conociera que es dueño de una empresa de lanchas que transporta a migrantes en este municipio, y por la cual ha sido señalado de presuntamente ver como una “industria” la migración.

En entrevista con Sigue La W, el candidato Fredy Marín respondió a estos señalamientos diciendo que “desafortunadamente muchas veces el periodismo se vuelve amarillista. El New York Times exagera en el tema, primero porque nosotros no cobramos 40 dólares, yo cobro en pesos colombianos. También salió otro periodista diciendo que yo tenía nexos con el tema de la ilegalidad. La empresa de nosotros es legalmente constituida, nosotros no estamos transportando migrantes ilegalmente, lo hacemos legalmente”.

Añadiendo que “antes de que salga cualquier embarcación, Migración ya tiene el dato de cuántas personas van en esa embarcación. Nosotros no somos ilegales a la hora de transportar”.

En esa misma línea indicó que “al principio, cuando esto era una gran problemática, para Necoclí se convirtió en una oportunidad (…) en este momento el tema de los migrantes ayudó a la mitigación de la problemática que tenía Necoclí con el tema de los empleos. Se ha reactivado un poco la economía en el municipio”.

Para finalizar, comentó que “tenemos que recuperar nuestro turismo y trabajarlo de la mano con el tema migratorio, atendemos en la empresa a un migrante al igual que un turista. Al nosotros tener un tema organizado en turismo podemos hacer que nuestra economía real siga en pie. Nosotros tenemos y hemos hecho un trabajo con el tema migratorio bajo una vigilancia del Estado colombiano y de los entes de control”.

