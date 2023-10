Municipio habría pagado los baños públicos más caros de Colombia

El municipio de Barrancominas, en el departamento de Guanía, contrató la instalación de 70 unidades sanitarias para la zona rural por un costo de 4.600 millones de pesos. Los organismos de control le piden al alcalde que explique cómo fue el proceso de contratación que aparentemente tuvo irregularidades y también sobrecostos

En Sigue La W Ramiro González, arquitecto y experto en construcción urbana, aseguró que dichas unidades sanitaria de este tipo no superan los 12 millones de pesos.

“Si miramos el tema de la unidad sanitaria que tiene una estructura metálica muy simple, no supera los 12 millones de pesos. Si le ponen todo el sistema que dicen que usan para la unidad sanitaria no superaría los 16 millones de pesos y los cubículos del material eterboard no cuestan más de un millón de pesos”, manifestó.

Por su parte, el presidente de la comisión regional de la moralización, Eliver Moreno, señaló que el pasado 24 de septiembre se llevó a cabo una reunión en la Comisión Regional de Moralización, que permitió evaluar las denuncias de los ciudadanos.

“En esta denuncia se señala una presunta celebración de contratos indebidos y sobre costos por un contrato por cerca de 4.600 millones de pesos que tiene como finalidad la construcción de unas unidades sanitarias”, explicó

En esa misma línea añadió: “Lo que llama la atención es que en la justificación de la elaboración del contrato la misma Alcaldía Municipal hace alusión a lo que establece el estatuto de anticorrupción. Estos contratos se pueden celebrar con quien tenga la idoneidad, pero no se pueden ejecutar contratos de obra y a pesar de que hacen alusión a esta normatividad, finalmente contratan a través de un convenio interadministrativo un contrato de obra”.

Frente a lo anterior, mencionó que decidieron solicitar toda la documentación de la etapa contractual y la postcontractual para realizar una evaluación de manera coordinada e iniciar las acciones pertinentes.

Por último, Carlos Alfredy Pulido, el contratista de este proyecto, aseguró que los precios venían establecidos en el contrato, por lo que no podían realizar modificaciones. Además, señaló que los precios podrían variar ya que “había costos directos e indirectos, e incluían materiales como cemento y el transporte fluvial, este último disparó los precios”.