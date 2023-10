¿Qué es el ‘fenómeno de la punta de la lengua’? Neurólogo explica

Según explica La Universidad de La Rioja en España, “el fenómeno de la punta de la lengua (PDL) es la incapacidad para recordar una palabra por un fallo en la activación fonológica una vez activada la representación semántica”.

Por esta razón, el neurólogo Leonardo Bello pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para profundizar en el tema y explicar el por qué este tipo de fenómeno le sucede a los seres humanos a la hora de intentar recordar cosas que, aunque sienten que las tienen presentes, resultan sin poder acordarse.

“En términos generales es algo normal que puede suceder, es algo usual que el cerebro olvide cosas para que pueda memorizar lo que le puede interesar”, dijo el neurólogo.

Ya que, según explica, “no podemos pretender recordar todo en todo momento”.

Añadió que: “eso es algo ocasional y es normal, cuando es frecuente se deben evaluar otras cosas, no es una enfermedad, pero no es normal: está fatigado, no está durmiendo bien o cosas de este tipo que no indican enfermedades graves

Y que “cuando se vuelve frecuente es que ya se debe buscar alguna alteración”.

Sobre el tema medicamentos dijo que “los antidepresivos, antisedantes y antipsicóticos pueden causar síntomas como intentar nombrar algo y no poder por no recordarlo”, según explicó el neurólogo.

Y en ese sentido, que “si soy capaz de recordar rápidamente ese ‘eso’ que se olvidaba, no es un problema neurológico progresivo, si la persona dice que no puede nombrarlo y no fue capaz finalmente, ya hay que buscar una enfermedad neurológica”..

Por otro lado, el doctor habló sobre algunos ejercicios que funcionarían para fortalecer la memoria.

“Ejercicios que exigen concentración como los juegos de mesa, a parte de que son divertidos, ayudan mejorar la concentración y la atención, como por ejemplo el parqués, el dominó o el rummikub”, contó.

“También, antes de dormir hacer un ‘recorderis’ de lo más importante que se hizo durante el día: desayuné a esta hora, me encontré a esta persona, me tomé un café, etc”.

Finalmente dijo que este fenómeno “desde el punto de vista neurológico no se ha podido encontrar una estructura cerebral que esté relacionado a eso, se ha visto es desde el punto de vista del psicoanálisis”.

Escuche la entrevista completa a continuación: