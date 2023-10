Magistrado pide tumbar terna para fiscal por tener solo mujeres: estos son sus argumentos

Por equidad de género, el magistrado Gerardo Botero Zuluaga, de la Corte Suprema de Justicia, ha pedido tumbar la terna para próximo fiscal general de la Nación que fue presentada por el presidente Gustavo Petro ante la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Botero, quien presentó una tutela para cambiar la terna, argumenta que esta no puede estar conformada solo por mujeres.

En diálogo con Sigue La W, el magistrado Botero explicó que “esta es una discusión netamente jurídica” y aseguró que el tema está “adquiriendo ribetes en otro sentido, de si es una discusión feminista o machista”.

Para el magistrado, se trata de un ajuste al ordenamiento jurídico colombiano, a la Constitución Política y a normas internacionales: “La tutela la formulo para que se cumpla con la ley que habla de que, para la provisión de cargos por el sistema de listas, estas se deben elaborar incluyendo a hombres y mujeres en igual proporción”.

De esta forma, el magistrado asegura que así lo dispone el artículo 6 de la Ley 581 de 2000 (que busca la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios al nivel del Estado) y la Constitución Política en el artículo 43 (el cual habla de la igualdad entre hombres y mujeres).

“Lo que yo reclamo solamente es que se cumpla el ordenamiento jurídico, es un tema que debe ser definido para evitar posteriores demandas contra el estado cuando se integra una terna sin que exista diversidad de género. A mi modo de ver, se están infringiendo normativas nacionales e internacionales y, en esa medida, yo soy un potencial elector: me están direccionando un voto por un género específico”, agregó el magistrado Botero.

En cuanto al artículo 6 de la Ley 581 del 2000, que busca en efecto proteger a la mujer pero que no determina que la terna no pueda estar compuesta solo por mujeres, el magistrado Botero respondió: “Eso es lo que busco, que se defina a través del cuerpo institucional si efectivamente la terna integrada con un solo género y no con diversidad no vulnera el derecho a la equidad y la igualdad. Soy respetuoso del ordenamiento jurídico y de las decisiones judiciales, si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional dicen que estoy equivocado, acataré la decisión y procederé a intervenir en el nombramiento del fiscal a que haya lugar”.