Caso Zapa: tres personas fueron absueltas y dos serían condenadas

W Radio conoció que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Montería emitió fallo absolutorio en favor de los señores Carlos Alberto Pérez Escobar, Maximiliano García Bazanta y Jesús Albeiro Torres, quienes venían siendo investigados por la desaparición y muerte del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Alberto Zapa Pérez, en hechos ocurridos en marzo del año 2014.

Sin embargo, el mismo despacho encontró mérito para mantener vivo el proceso en contra del excontratista de la Gobernación de Córdoba, Jesús Henao Sarmiento y Zuan Naiduth López (esposa del confeso asesino y primer condenado del caso, Joycer Hernández). El sentido del fallo para estas personas fue condenatorio y el próximo viernes 27 de octubre se conocería la pena a imponer por el caso Zapa, que ya tiene 9 años de espera.

“Fui privado de mi libertad en la cárcel Nacional las Mercedes de Montería, durante cuatro (4) años dos (2) meses y diecisiete (17) días, por la presunta participación en la muerte y desaparición forzada de mi recordado primo hermano Jairo Alberto Zapa Pérez. Por estos hechos, muchos me acusaron, me maltrataron, me magullaron y otros me injuriaron, pero la justicia tarda, pero llega y después de casi 10 años, la Fiscalía General de la Nación, a través del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, me solicitó absolución”, señaló Pérez.

En ese orden, precisó que la Fiscalía manifestó que “Carlos Alberto Pérez Escobar, nunca debió estar detenido por este hecho, porque los elementos materiales de pruebas debatidos en juicio dieron cuenta de su inocencia, no tuvo ninguna participación en este macabro hecho, ni como autor, ni como cómplice o participé”.