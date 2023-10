“Los médicos en Gaza están operando sin anestesia y con la luz del celular”: Irene Huertas

Personas lamentan el fallecimiento de sus seres queridos en hospital de Gaza. (Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Agency

La operación militar que lleva a cabo el ejército israelí en la Franja de Gaza, tras el ataque terrorista perpetrado por el grupo armado Hamás, divide las opiniones globales dadas las extremas dificultades a las que se encuentran sometidos los palestinos.

La escasez de medicinas, agua, electricidad y combustible mantiene en vilo a los habitantes de la Franja de Gaza, que se ven envueltos en mitad de un cruento conflicto que cobra nuevas afectaciones a la ciudadanía día tras día. Los hospitales funcionan a su máxima capacidad, con el mínimo de recursos, en medio de los constantes bombardeos y acciones militares que hacen parte de la ofensiva de Israel ante los secuestros y demás acciones bélicas perpetradas por Hamás.

Para hablar sobre las consecuencias de esta escalada violenta en la población más vulnerable, la W habló con Irene Huertas, coordinadora de la organización humanitaria de Médicos Sin Fronteras en Yenín, Cisjordania.

¿Cómo es la situación de los hospitales y en materia de salud en medio de la guerra, cuando no hay electricidad, agua, medicinas y combustible?

La situación en los hospitales de Gaza es totalmente desesperada, acabo de recibir información por parte de mis compañeros y nos hablan de una situación horrible: intervenciones quirúrgicas sin anestesia y sin analgésicos, no hay material para cambiar y limpiar vendajes, faltan antibióticos, algunos hospitales han tenido que cerrar.

Están haciendo operaciones quirúrgicas con la luz del móvil por falta de combustible. Están apareciendo lesiones que provocan que se derrita la piel. Nos preguntaban si sabíamos cuáles son las armas que está usando Israel, porque debe ser una tecnología nueva; nunca habían visto este tipo de lesiones tan extrañas.

Por otro lado, falta agua a las 45.000 personas que están buscando refugio en el hospital Al-Shifa, así como en otros hospitales, con lo cual el saneamiento y la higiene son pobres y se reportan casos de diarrea y enfermedades infecciosas que son prevenibles en otros casos. Al-Shifa tiene capacidad de 900 camas y hoy nos han comentado que había 2.500 pacientes ingresados.

Se necesitan medicamentos, material médico y combustible para que los equipos que mantienen a las personas con vida sigan funcionando y se deje de beber agua contaminada.

¿Qué se espera desde Gaza, cómo podrá seguir funcionando Médicos Sin Fronteras (MSF) en esta escalada de violencia?

Básicamente, MSF no está haciendo las mismas operaciones que hacía antes, los médicos se han diseminado por los diferentes hospitales que siguen abiertos y están haciendo lo que pueden. Hay un grupo que está trabajando en la unidad de quemados de Al-Shifa y hay otro que se ha conseguido reunir en Al-Awda Hospital.

MSF no puede seguir trabajando en estas circunstancias, los que trabajan son los médicos, así trabajen para MSF o para el ministerio de salud. No se me ocurre cómo pueden empeorar las cosas, con lo cual llegará el momento en que se cierren los hospitales y se continúen haciendo cirugías con la luz del móvil, pero esto afecta procesos como la esterilización.

¿Cómo se van a mantener vivas a las personas que están dependiendo de máquinas? No lo sé, esa es la realidad.

¿Cómo es la situación de los palestinos en los campos de refugiados?

La situación en Cisjordania es de muchísimo miedo, las personas están aterrorizadas y no solo es en los campos de refugiados, estos son barrios dentro de las ciudades, que son quienes llegaron en 1948 y fueron expulsados de Haifa y de Nazaret y tenían la intención de volver a su lugar de origen.

Cuando los israelíes entran con tanques, bulldozers y drones y muchas veces se focalizan en los campos de refugiada, y nunca sabes cuándo va a ocurrir un ataque. No hay nadie en la carretera y por las noches en Yenín nadie duerme.

Hubo una manifestación solidaria con las personas de Gaza y hubo enfrentamientos con la Policía en los que murió una niña de 11 años, dos días después un ataque con misil a la mezquita con dos muertos, otros dos días después cuatro muertos y más de 20 heridos.

Las personas que viven en lugares que son propensos de ser atacados se van al hospital a pasar allí la noche. El escenario es de miedo, temor y angustia.

¿Cuál es el llamado a la comunidad internacional para detener esta tragedia?

Lo primero que pediría, a las personas que tienen responsabilidad política e influencia, es que no siga polarizando a la sociedad sobre la calidad de unas víctimas y de otras. Las víctimas son civiles en todas partes.

El dolor de unas víctimas no se puede manifestar en la venganza hacia otras víctimas civiles, eso es muy perverso.

El derecho internacional tiene su base en esos errores que hemos cometido en el pasado, a mí, a MSF, nos cuenta entender que unos intereses económicos o estratégicos estén por encima de los valores humanitarios y desde esta plataforma pedimos que pare ya el ataque indiscriminado a civiles; a infraestructuras como hospitales, centros de educación, centros de refugio y que por favor haya mucha más presión para que entre la ayuda humanitaria.

Antes del siete de octubre entraban cerca de 500 camiones con ayuda humanitaria por día, necesitamos que llegue de manera masiva para que esto no siga siendo una catástrofe aún mayor, la situación que vivimos ahora es muy desesperada.

Que paren los bombardeos y que entre el combustible y la ayuda humanitaria, que es lo que va a garantizar la electricidad para que funcionen los hospitales y que la población tenga agua potable para beber.