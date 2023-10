Cristina Lombana tiene un delirio furioso por perseguirme: Armando Benedetti

El exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti cumplió este lunes 30 de octubre su cita en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en el despacho de la magistrada Cristina Lombana por el caso del escándalo Fonade.

Recordemos que en este caso Benedetti fue denunciado por el abogado Jaime Lombana por un contrato presuntamente irregular con Certicámara. Los delitos por los que es investigado fueron en calidad de congresista.

Además de Fonade, se menciona también: “favorecimiento de la empresa Simetric, corrupción con la Fiduprevisora, el SENA, Electricaribe, el Fondo Nacional del Ahorro, el Ministerio de Agricultura, y, finalmente, el manejo burocrático en la contratación del Fondo Financiero de Proyectos (FONADE)”.

Antes de entrar al despacho de la magistrada, el exsenador Armando Benedetti dijo que se encontraba enfermo de un políporo cancerígeno, pero que cumplió a la cita porque la magistrada amenazó con cambiarle el abogado:

“La magistrada Cristina Lombana tiene un delirio furioso por perseguirme, ya la Corte dijo que la recusaba, me amenazó con cambiarme el abogado si no venía (…) ya no sé qué hacer con este delirio frenético y hasta loco que tiene por mí”, dijo Benedetti sobre Lombana.

Finalmente, la magistrada fue recusada en el caso de enriquecimiento ilícito que se adelanta en contra del exsenador, sin embargo, en este proceso de Fonade por los delitos de interés indebido en contratación, sigue investigándose en su despacho.