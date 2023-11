Agremiación de EPS se pronuncian sobre el caso de Sanitas y Cruz Verde

El problema no es nuevo, asegura la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que mediante un comunicado se pronunció a propósito de la decisión de Cruz Verde de no continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías NO PBS para los afiliados a la EPS Sanitas.

Según ACEMI la crisis entre el gestor farmacéutico y la EPS es el reflejo de un problema estructural advertido desde hace meses y que debe ser atendido con diligencia y oportunidad por el Gobierno Nacional. Además, aseguraron que los giros por Presupuestos Máximos a las EPS no están al día “los pagos de julio, agosto y septiembre de 2023 recién fueron girados en octubre, afectando el flujo de pagos de las EPS a los gestores farmacéuticos”.

Aunque no se menciona si las otras EPS están teniendo esta misma crisis con los gestores farmacéuticos si denuncian que “el giro de octubre no ha sido recibido por todas las EPS y no hay confirmación de fuente de recursos para pago de los meses de noviembre y diciembre de 2023″ lo que dejaría otra preocupación en el aire.

La agremiación aseguró que todos los medicamentos y servicios que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) como pañales, cuidadores, suplementos nutricionales y tecnologías innovadoras de alto costo son entregadas por las EPS a los pacientes y financiadas bajo la modalidad de Presupuestos Máximos (PM) que se calculan por el Ministerio de Salud para cada EPS anualmente y se deben pagar de forma anticipada y se deben ajustar cuando son insuficientes.

“Los recursos que reciben las EPS por este concepto se destinan exclusivamente a la compra de esos medicamentos y tecnologías no cubiertas en el PBS y corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional asegurar su oportunidad y suficiencia”.

Es importante resaltar que según Acemi el Ministerio tampoco ha pagado los ajustes de los presupuestos máximos del año 2022 que ascienden a 1,67 billones, que equivale al mayor gasto en tecnologías y medicamentos dispensados por las EPS ese año a los pacientes.

En el comunicado la agremiación hace un llamado al Gobierno Nacional para atender los múltiples llamados a revisar los problemas de suficiencia presupuestal del Sistema de Salud, que afectan a las EPS y que ponen en riesgo la oportuna atención a los pacientes.