Sanitas propone al Gobierno iniciar giro directo hacia el gestor farmacéutico Cruz Verde

En una rueda de prensa, el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, habló sobre la decisión unánime de Cruz Verde de suspender el suministro de medicamentos que no estén en el plan de beneficios de salud por una deuda que tiene desde hace tres años y que hoy acumula $400.000 millones.

Según el presidente de la EPS, aunque los pagos se han hecho a tiempo por parte del Gobierno, estos no son suficientes para solventar las deudas con sus proveedores y prestadores de servicios, esto refiriéndose a lo dicho por el Gobierno donde afirmaban que han cumplido correctamente con los $7,8 billones a Sanitas. “Es como recibir un salario todos los meses, pero incompleto”, subrayó el directivo, quien señaló que esta situación se registra desde hace un año y medio.

El presidente de la prestadora de salud advirtió que el pago de las no PBS es una obligación del Gobierno. Que si bien tienen deudas por $400.000 millones a Cruz Verde, hay otras deudas por $100.000 millones a otras entidades a las que también se les debe y que estos problemas con los pagos se han generado por deudas del Gobierno en el pasado a la entidad “nosotros, hace tres meses, en compañía de otras EPS, tomamos la decisión de alertar al Gobierno de una situación muy compleja. No era la primera vez que lo hacíamos y no es el primer gobierno con el que lo hablamos, son problemas que se venían arrastrando”, afirmó.

Según Rueda, en el año han gastado alrededor de 8 billones por lo que hay un hueco de 200 mil millones y aseguró que esta cifra va en crecimiento, además aseguró que de las deudas pasadas se le debe a Sanitas 1,1 billones de pesos del 2008 hasta este momento.

El presidente de Sanitas rechazó los comentarios del Ministro de Salud que acusó a la EPS de pagar con favoritismos los dineros a sus proveedores de servicios. “Vimos expresiones que no honran el compromiso que ha tenido la entidad con la salud de los colombianos. Nosotros no perseguimos, nosotros no tenemos juegos contables. Hubo muchos comentarios incómodos que no aceptamos”, expresó.