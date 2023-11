¿Qué está pasando con Sanitas y Cruz Verde? Abc de la crisis y riesgos para afiliados

En toda una tormenta política se ha convertido el diferendo comercial suscitado entre la EPS Sanitas y su proveedor de medicamentos e insumos, Droguerías Cruz Verde. El conflicto surgió por la decisión, adoptada por la droguería, de suspender la entrega de algunos “medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio” a los afiliados de Sanitas a partir del 15 de noviembre de 2023.

El proveedor esgrime que, tras más de tres años de negociaciones y solicitudes a la EPS, no ha sido posible llegar a un acuerdo de pago para subsanar la deuda de 400.000 millones de pesos que esta acumula por concepto de medicamentos e insumos que no se encuentran incluidos en el Plan Básico de Salud (no PBS).

La UPC y la crisis de las EPS

Los medicamentos e insumos PBS son aquellos que están incluidos en el POS y son esenciales para la prevención y atención básica sanitaria de la población, estos se financian mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La UPC es el valor que le entrega el Estado a las EPS por el aseguramiento en salud de cada colombiano. La UPC se calcula con información reportada por las EPS, teniendo en cuenta los usos y los costos de los servicios en salud y de los medicamentos, según el Ministerio de Salud.

Desde el mes de julio, las tres EPS más grandes del país –Compensar, Sura y Sanitas– venían advirtiendo sobre una inminente crisis financiera que irremediablemente afectaría la prestación de servicios. Estas entidades denunciaron entonces que los recursos obtenidos por el pago de la UPC, eran insuficientes.

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se pronunció en La W sobre estos hechos y aseguró que “lo importante es hacerle saber a la gente que el Gobierno ha pagado todo lo que le corresponde en este año. Lo que está sucediendo es que las EPS han insistido en que la UPC no es suficiente, y lo estamos resolviendo en las mesas, nosotros siempre calculamos la entrega de recursos de acuerdo con la información que las mismas EPS nos dan”.

Los presupuestos máximos y los medicamentos no PBS

Otro concepto en el que las EPS acusaron retrasos fue en el pago de los presupuestos máximos, los cuales son los valores que transfiere la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para cubrir los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a los recursos de la UPC, como es el caso de los medicamentos no PBS.

La misma Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, se manifestó frente a esta versión, afirmando en un comunicado que “está al día con presupuestos máximos a las EPS”, incluyendo a Sanitas, a quienes giró $127 mil millones, “de manera anticipada desde el 3 de octubre”.

Sumando a esta polémica, Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), desmintió la posición del Gobierno y afirmó en La W que “los presupuestos máximos los hace el Ministerio de Salud con base a las frecuencias de los años anteriores, asignando dineros a las EPS para el pago de medicamentos, servicios y tecnologías que no están cubiertas en el Plan de Beneficios. Sin embargo, no ha cumplido del todo”.

La directiva explicó el origen de estos incumplimientos, recordando que “los recursos que debieron girarse desde julio se acaban de entregar en octubre, eso es un apretón de tres meses en el flujo de presupuestos, afectando la posibilidad de pagar cumplidamente a gestores farmacéuticos como Cruz Verde (…) En estos casos, el presupuesto debe ajustarse y gastar de más, algo que el Ministerio posteriormente debe ajustarle y reembolsarle a la EPS, eso no se ha hecho, por eso no ha cumplido”.

Afectación a los usuarios

El conflicto entre Sanitas y Cruz Verde, en caso de no llegar a una posible solución, generaría una importante falencia en la dispensación de productos no esenciales, pero indispensables, como es el caso de cremas dentales, pañales, suplementos nutricionales y diversos medicamentos para los más de 5 millones de usuarios de la EPS.

Gloria Quinceno, vocera de la Asociación de Usuarios de Sanitas, expresó su inconformismo en Sigue La W.

“Es claro que hay un desfinanciamiento, la plata no alcanza para cubrir los tratamientos y procedimientos que necesita la comunidad, y siempre el problema son las deudas (…) Si bien, el Gobierno Petro no fue el causante, debe ser el responsable de dar la solución”, aseguró.

“Va a pasar lo que le pasó a Famisanar, la crisis se está centrando en las EPS por hay un déficit en el sistema, y el ministro de Salud está desligado a reunirse con nosotros. Queremos que digan la verdad sobre las deudas, porque si nos sorprende liquidando a Sanitas, preparémonos para una catástrofe”, sentenció.

Orden del Tribunal de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó, como respuesta a la grave crisis de medicamentos que se presenta en el país, la adopción de un plan de respuesta urgente para enfrentar esta situación, esto en medio de la demanda que interpuso la Procuraduría General de la Nación.

Asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social y de los demás principios activos que presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población.

Priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos , que se encuentran pendientes, para garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales.

, que se encuentran pendientes, para garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales. Definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación de medicamentos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y el Invima, tienen 10 días de plazo para entregar el plan de respuesta urgente ante la crisis de medicamentos en Colombia.