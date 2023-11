“Usted si es mucho torombolo”: gobernador electo a diputado electo en Santander

Bucaramanga

Un nuevo cruce de palabras se dio en la red social X -antes twitter- entre el gobernador electo de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y el también diputado electo, Danovis Lozano.

El primero en escribir fue el electo diputado quien con una fotografía del gobernador actual, Mauricio Aguilar y el mandatario electo dijo que “Juvenal Díaz Mateus y Mauricio Aguilar están muy felices, ¿Cómo no? Si nuevamente tienen 4 años para hacer más de lo mismo ¡¡Ay mi querido Santander, seguimos eligiendo a nuestros verdugos!!”.

A su turno, el general Juvenal le respondió y lo calificó como ’torombolo’ y además que “no confunda las formas y la decencia con componendas, populista. Madure, no van a engañar más a los Santandereanos. Van a tener un gobernador que trabaja por la gente y no le voy a tolerar sus manipulaciones. Entienda, es un empalme”.

Pero la cosa no paró ahí, Lozano le volvió a responder y dijo que “él todavía cree que está en el ejército donde podía tratar mal a las personas, se equivoca Juvenal a su #ClanDíazMateus lo vamos a vigilar porque con su hermano Iván que fue condenado tenemos malas experiencias”.

Hay que recordar que los dos políticos electos ya habían tenido un cruce de palabras tanto personalmente como en redes sociales cuando estaban en la campaña.