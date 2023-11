Rafael Martínez, gob. electo de Magdalena habla en Sigue La W: los Caicedo, Pacto y Pinedo

Tras los comicios del 29 de octubre, el departamento del Magdalena se puso en el foco de la opinión pública tras ser una de las regiones con un empate técnico que aún está por definirse, no obstante, para nadie es un secreto el impulso que tiene el partido político de Fuerza Ciudadana allí.

Por esto, pasó por los micrófonos el gobernador electo de Magdalena y militante de esa colectividad, Rafael Martínez, para hablar del triunfo de su equipo, así como de otros temas relevantes para el país y para la región que va a presidir desde 2024.

¿El Pacto Histórico ganó en Magdalena?

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro hizo público un mapa electoral dando cuenta que sus apoyos siguen siendo mayoría en el país, incluyendo al Magdalena, sin embargo, también contó partidos como Fuerza Ciudadana, que pese a ser también de izquierda, no forma parte de la coalición del Pacto Histórico.

“En el Magdalena no ganó el Pacto Histórico, ganó Fuerza Ciudadana, se podría decir que somos un mismo bloque progresista, pero las Alcaldías y Gobernaciones son un triunfo independiente al apoyo que le dimos para la Presidencia”, aseguró Martínez.

Asimismo, aseguró que los 12 años que lleva Fuerza Ciudadana al mandato de magdalena, han sido necesarios para llevar a cabo todos los proyectos que han planeado.

“Magdalena es el único territorio del caribe gobernado por la izquierda, el resto son puros partidos políticos con las mismas líneas clientelistas, con compra y venta de votos. A nosotros no han perseguido hasta los fiscales Néstor Humberto y Barbosa, y aquí seguimos. Hemos tenido un periodo de resistencia y de lucha”, agregó.

La inhabilidad de Patricia Caicedo

Sobre la inhabilidad que le imposibilitó a la hermana de Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, participar finalmente de los comicios, el mandatario electo afirmó que se trataba de una jugada del clan Char por medio del magistrado César Lorduy.

“Le revocaron su inscripción al último día y nosotros preferimos no apelar, aunque podíamos, finalmente inscribimos a Agudelo por todas las vías de ley (…) Si inscribimos a Patricia es porque sabíamos que no estaba inhabilitada, porque en Santa Marta el gobernador no tiene ningún tipo de injerencia, incluso la inhabilidad debió hacerla el Concejo de Estado, no el CNE”, dijo.

Empate técnico entre Jorge Agudelo y Carlos Pinedo

Finalmente, en cuanto al empate técnico declarado por la Registraduría en la Alcaldía de Santa Marta, Martínez mencionó que “todo indica que van a quedar en los mismos rangos, con diferencia de 2 o 3 votos. Si ellos quieren denunciar eso, nosotros también denunciaremos que en la zona rural pareciera que Carlos Pinedo hizo un acuerdo con los paramilitares (…) él toma una ventaja del 60% o 70%, los ciudadanos nos han dicho que allá la orden es votar por Carlos Pinedo”.

“El quería que sus amigos políticos lo hicieran alcalde sin pasar por las urnas. Nos ha tocado estar a cuatro ojos con las urnas, debe darle vergüenza a estos clanes que les ganamos con 10 días de campaña”, cerró.

