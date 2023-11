¿Es extranjero y quiere estudiar en Colombia? Así podría aplicar a becas

Colombia, conocida por su rica cultura y su excelente sistema educativo, ofrece una variedad de oportunidades para los estudiantes extranjeros que desean continuar sus estudios en el país. En 2023, hay varias becas disponibles para estudiantes internacionales proporcionadas gracias al programa de reciprocidad del Icetex.

Programa Beca Colombia ICETEX

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) es una entidad del gobierno colombiano que promueve la educación superior a través de becas y créditos educativos. En 2023, ICETEX ofrece el programa de becas de reciprocidad para extranjeros en Colombia.

Las becas de reciprocidad ofrecen dos tipos de postulaciones, según la entidad:

Para extranjeros que desean adelantar estudios de posgrado en especialización, maestría y doctorado en instituciones de educación superior colombianas públicas y privadas, de acuerdo con la oferta académica disponible en la convocatoria.

en instituciones de educación superior colombianas públicas y privadas, de acuerdo con la oferta académica disponible en la convocatoria. Para extranjeros provenientes de países no hispanohablantes que desean adelantar estudios de posgrado en especialización, maestría y doctorado en instituciones de educación superior colombianas públicas y privadas y que requieran fortalecer el idioma español para la realización de estudios de posgrado en Colombia de acuerdo con la oferta académica de la convocatoria.

Cabe anotar que en esta última modalidad, una vez culminado el curso de español, el beneficiario se compromete a priorizar su aplicación a los programas de posgrado de la Institución que le otorga el curso, según el catálogo académico del siguiente año, el cual se publicará en 2024 por el Icetex.

Las becas de reciprocidad están dirigidas a ciudadanos extranjeros de cualquier nacionalidad que no posean doble nacionalidad (colombiana), que no se encuentren residiendo en Colombia, que no hayan sido beneficiarios del mismo programa en convocatorias anteriores y que cuenten con título profesional o licenciatura.

Requisitos para aplicar

Los requisitos del Icetex para este tipo de beca incluyen:

Ser ciudadano extranjero

No tener nacionalidad colombiana.

No estar residiendo, ni haber residido los últimos 6 meses anteriores a la postulación de la beca en territorio colombiano o haber iniciado estudios en Colombia al momento de la aplicación a la convocatoria correspondiente.

En caso de ser seleccionados, los becarios deberán presentar el Certificado de Movimientos Migratorios, con una fecha no mayor a 30 días al momento de ingreso a territorio colombiano. e) No debe tener ningún vínculo marital o de hecho en Colombia.

No haber sido beneficiario del ICETEX a través del programa Beca Colombia.

No ser mayor de 50 años.

Tener un promedio general acumulado de 4.0 sobre 5.0 en pregrado para aplicar la convocatoria. Según la escala de calificaciones de cada país, la nota debe ser equivalente a 4.0 como mínimo para la escala colombiana. *No es válido presentar promedio de posgrados.

Contar con un título profesional, de pregrado o de licenciatura en cualquier 1 área del conocimiento.

Tener admisión a por lo menos entre uno y tres programas de posgrado que se encuentran en el Catálogo de Oferta Académica. En caso de aplicar a cursos de español se requerirá la admisión de la Institución oferente del curso de español.

Contar con buena salud física y mental, certificada por un médico.

Documentos solicitados

Para poder aplicar a este tipo de beca deberá preparar los siguientes documentos:

Carta de admisión definitiva de la universidad

Carta de Recomendación Académica

Certificado de Movimientos Migratorios

Certificado de notas de pregrado o licenciatura

Ensayo académico de máximo dos (2) páginas que argumente la importancia de cursar su estudio en Colombia

Copia del pasaporte vigente

Copia títulos o diplomas universitarios

Hoja de vida o CV

Certificado de salud

Certificado de experiencia profesional

¿Cómo aplicar?

Aunque la convocatoria para el segundo semestre del 2023 ya se encuentra cerrada, deberá estar atento a los canales de información del Icetex para confirmar la reapertura de esta modalidad de beca, que se renueva anualmente de acuerdo al compromiso plasmado por la institución en las convocatorias.

La información correspondiente a las convocatorias y demás opciones de becas para extranjeros se encuentra registrada en el portal del Icetex, en el siguiente enlace: https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia

¿Cómo solicitar la renovación de la beca?

En consideración a que las becas se otorgan anualmente, debido a las vigencias presupuestales anuales del Icetex, los becarios que cursen programas académicos superiores a 12 meses deberán solicitar renovación a la institución cada año, para la continuidad del programa de estudio correspondiente.

La renovación estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por el ICETEX, entre ellos:

Carta de solicitud de renovación.

Certificado de notas con promedio acumulado del programa. (como mínimo 4.0/5.0).

Informe de experiencia firmado por el tutor o director de programa académico.

Certificado de la Universidad en el cual conste la matrícula vigente y la duración del programa académico en curso.

Para información adicional sobre esta y otras oportunidades de beca para extranjeros, se debe contactar a la Oficina de Relaciones Internacionales de ICETEX. Correo: beca_colombia@icetex.gov.co