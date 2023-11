Colombia: el país con peor sistema de impuestos de la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo público un documento que evidencia que el país tiene un estatuto tributario poco competitivo, muchas tasas impositivas y la renta más alta de los países que componen la organización para las empresas, impuestos a la riqueza y otros gravámenes que hacen que poco eficiente el sistema.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, inició con su estudio, mencionando que “el informe obedece a que tenemos un impuesto a las sociedades bastante alto, no es el primer año que estamos en esta posición y Colombia ha venido a la baja, por lo que es importante resaltar que no es una cuestión coyuntural, sin embargo, si deja claro que el país no es ni competitivos ni neutrales”.

Por otro lado, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, mencionó que “el informe no es una sorpresa, la pregunta debe ser a qué dirección queremos movernos, porque no todas empresas tributan igual, dependiendo de las diferencias de sus beneficios tributarios y las tasas”.

Chacón, además, afirmó que “la clave es ver lo que está funcionando en el mundo, porque nos estamos yendo totalmente en sentido contrario, además no tenemos una estabilidad jurídica en materia tributaria porque cada cierto tiempo se hacen cambios con reformas tributarias, esto da una mala imagen a la inversión”

