¿Cuánto subiría el arriendo en 2024? Esto se sabe

El arrendamiento es un acuerdo legal que permite a una persona usar y ocupar una propiedad que pertenece a otra persona durante un período de tiempo específico. Este acuerdo, también conocido como contrato de arrendamiento, establece las obligaciones del arrendador (propietario) y del arrendatario (inquilino).

Las responsabilidades de las partes contratantes están claramente definidas tanto en la Ley 820 de 2003 como en el Código Civil Colombiano. El arrendador tiene la obligación de entregar al arrendatario la propiedad arrendada y mantenerla en un estado que sirva para el fin para el cual ha sido arrendada. Por otro lado, el arrendatario tiene la responsabilidad de pagar el canon de arrendamiento acordado.

Aumento del cánon de arrendamiento en Colombia

El aumento del canon de arrendamiento en Colombia está regulado por la Ley 820 de 2003. Según esta ley, el canon de arrendamiento puede ser incrementado anualmente, pero el incremento no puede exceder el 100% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el DANE informe como definitivo para el respectivo año calendario.

Es importante destacar que este incremento solo puede realizarse una vez haya transcurrido un año de ejecución del contrato. Además, el arrendador debe informar al arrendatario sobre el incremento con un mínimo de treinta días de anticipación a la fecha de reajuste.

En caso de que el arrendador no informe al arrendatario sobre el incremento, el canon de arrendamiento se mantendrá igual hasta que el arrendador notifique al arrendatario sobre el aumento. Sin embargo, el arrendador no puede cobrar retroactivamente el aumento del canon de arrendamiento por los meses que no informó al arrendatario.

¿Cuánto aumentará los arriendos en el 2024?

De acuerdo al banco de la República, el índice de precios al consumidor, IPC, se utiliza para medir la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base.

El dato del IPC, en Colombia, lo calcula mensualmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La inflación se define como la variación porcentual del IPC entre dos periodos. En particular la inflación anual se mide tomando el IPC de un mes y calculando su variación frente al dato del mismo mes del año anterior.

Según el último informe de esta entidad, publicado el 8 de noviembre, el costo de vida de los colombianos registró descenso, ubicándose en 10,48% cifra inferior en 1.74 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2022 cuanto alcanzó la cifra de un 12,22%.

Esta tendencia a la baja en los índices inflacionarios va en concordancia con las proyecciones tanto del Gobierno, como del banco de la República. El banco central colombiano indicó recientemente un ajuste de sus proyecciones para el IPC a final de año, ubicándolas en un 9.8%, apoyando la previsión bajista, pero notando que ha sido un descenso más lento de lo esperado.

Por su parte, el Gobierno Nacional, mantiene una proyección del 9,2% para la inflación en el cierre del 2023, de acuerdo a las previsiones establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En ese orden de ideas, tomando en cuenta que el arrendador puede legalmente incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año, el aumento del cánon podría ubicarse entre un 9,2 y un 9,8%.

Así las cosas, una familia que en la actualidad paga $1.500.000 de arriendo, con el aumento para el próximo año podría estar pagando entre $1.638.000 y $1.647.000. Eso sí, cabe tener en cuenta que este aumento se aplica luego de 12 meses de ejecución del contrato, es decir, si su contrato comenzó en octubre del 2023, el aumento únicamente será aplicable a partir de octubre del 2024.

De igual manera el arrendador deberá informarle si decide aplicar el aumento antes de la renovación del contrato. Tenga en cuenta que el precio de la renta de un inmueble nunca podrá exceder el uno por ciento (1%) del valor comercial del inmueble.