Al Oído | “No les importa la gente, solo la chequera, falsos”: Juvinao les cantó la tabla

Si algo era cierto es que el cambio llegaría, lo único que olvidaron muchos es que cambiar también es pasar de lo que hay a algo peor.

Diariamente, la incertidumbre crece y el miedo es inevitable. La reforma a la salud, que es nefasta, abre una puerta peligrosa porque, si bien el país necesita una reforma, esta no los puede llevar a decir que nuestro sistema es malo cuando la salud en Colombia es una de las mejores del mundo.

Además, pretenden que nuestros políticos, que son en su mayoría corruptos, manejen nuestra salud. Quieren continuar una discusión de la reforma cuando no hay aval fiscal eso es irresponsable.

Dicen que la oposición no sesionará, pero olvidaron que ayer no conformaron quórum, entre otras, porque la representante Carrascal tampoco estaba en la sesión porque estaba en Honduras. Ojalá que pronto hablemos del turismo legislativo y esperamos que haya llegado ya. Pero bueno, cuentan lo que les conviene.

¿Para cuándo control al turismo legislativo? Olvida Carrascal que se predica es con el ejemplo, curioso de esta ausencia en ella que hace poco lanzaba juiciosos a otros “por no trabajar”.

Salen en medios a repetir narrativas con las que no contestan nada, tantos jóvenes en el pacto que llegaron prometiendo que harían todo diferente y hoy es vergonzoso verlos legislar. Sí, este Congreso es un circo, la bancada de Gobierno, a punta de insultos y de buscar a lo que cueste tener la razón, nos están llevando a un escenario peligroso.

Es que ¡por Dios! La economía va mal, la seguridad va peor, La política social agrava la situación. Mientras apoyan la defensa de derechos y la paz, continúan las relaciones con dictaduras. Disculpen el día a día del gobierno, es indigno.

Alias ‘Mordisco’ sale y amenaza al senador Humberto de La Calle y el presidente, que trina de todo, no dice nada; los grupos armados cada día demuestran su NO voluntad de paz, pero bueno, acá quieren vender el relato de que los periodistas somos los enemigos y para no parecerles vendidos esperan que digamos que todo está bien.

Tiene toda la razón la frase de la representante Catherine Juvinao que hoy nos deja huella y un eco: “no les da ni pena, a ustedes no les importa la gente (…) solo les importa la chequera”.