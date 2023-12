Oposición venezolana reporta baja participación en el referendo por la disputa con Guyana

Varios partidos y políticos opositores de Venezuela aseguran que se registra una baja participación en el referendo no vinculante que se celebra este domingo en el país, promovido por el Gobierno para “reforzar” la defensa nacional en la disputa con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

La formación Voluntad Popular (VP) ha difundido varios mensajes a través de X (antes Twitter) en los que muestra fotografías y videos de centros electorales vacíos o con poca afluencia, principalmente en Caracas, pero también en los estados Mérida (oeste), Nueva Esparta (noreste) y Guárico (centro).

Asimismo, el exdiputado Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, publicó un video en el que hace un resumen de varios puntos de votación prácticamente vacíos en regiones como Lara (oeste), Aragua (norte), Falcón (noroeste), Anzoátegui (este) y Zulia (oeste, limítrofe con Colombia).

“Al final, (el Gobierno) dará el número (de participación) que quiera dar, pero lo que queda claro es que esta gente no convoca a nadie en Venezuela”, sostuvo Guanipa.

Medios locales también han reseñado la poca afluencia registrada en algunos de los 15.857 centros habilitados para la jornada, en la que 20,69 millones de venezolanos están llamados a participar, una situación que EFE constató en Caracas y Maracaibo, capital de Zulia.

Consultado al respecto, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, aseguró ante periodistas que en sus recorridos ha visto “colas” en los centros de votación, “incluso fuera” de estos lugares, de gente que aguardaba por su turno para votar.

“En este momento, tenemos tres veces la participación, a esta hora, que ha ocurrido en otros procesos electorales”, dijo Amoroso, cerca de las 11:20 hora local (15:20 GMT), sin detallar a que eventos de votación se refería al hacer la comparación.

La consulta, que no supone en sí misma un cambio sobre el área disputada con Guyana, pregunta a los ciudadanos si están o no de acuerdo con anexionar al mapa nacional el territorio del Esequibo, del que Venezuela no ejerce control desde 1899.