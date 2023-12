Armada investiga cuentas de integrantes tras captura de militares cómplices de narcos

El almirante Francisco Cubides, comandante la Armada Nacional explicó que la institución, adelanta investigaciones, sobre el patrimonio de algunos uniformados, esto luego de la captura de varios militares, acusados de enviar información a narcotraficantes sobre la ubicación de los buques y puestos de control para evitar el paso de la droga.

En total se capturaron a cinco suboficiales activos de la Institución Naval y dos particulares, quienes al parecer facilitarían el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con las investigaciones estas personas al parecer eran las encargadas de filtrar información operacional de la ubicación de las unidades estratégicas de la Armada de Colombia, que desarrollan operaciones contra el delito transnacional del narcotráfico en el Caribe colombiano.

Esta información permitiría que las organizaciones criminales establecieran rutas ilegales para el desplazamiento de lanchas tipo Go Fast cargadas con narcóticos hacia el exterior del país, evadiendo los controles de las autoridades marítimas. “Seguimos en el proceso de investigación, delinquir no paga, no paga para sus familias y el nombre de la institución (…) seguimos mirando con quien se relacionan los tripulantes, estamos mirando el flujo de capitales”.

“Todos sabemos cuánto ganamos y con eso que ganamos cuánto podemos comprar, cuando detectamos individuos que se salen del estándar tenemos que hacer una más ardua investigación y esos esfuerzos se mantienen para garantizar la transparencia de nuestras operaciones (…) estos resultados que tenemos son producto de mirar cuáles son los flujos de capital de los miembros de la Armada”.