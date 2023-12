¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo y por qué no lo han decidido aún?

Desde el pasado martes 28 de noviembre de 2023 se instaló en la sede del Ministerio del Trabajo la mesa de concertación de políticas laborales y salariales en la que se definirá el aumento del salario mínimo para el 2024, en medio de un contexto de desaceleración económica e incertidumbre por las reformas que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En esta mesa están presenten los voceros de las centrales obreras, empresarios, comerciantes y el Gobierno Nacional, en cabeza de los ministerios relacionados con esa decisión, como Hacienda, Comercio, Trabajo y entidades como el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y Planeación Nacional.

El lunes 11 de diciembre se retomaron las mesas de negociación, en las cuales participaron el Banco de la República y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para realizar un balance sobre los datos del índice inflacionario y del Producto Interno Bruto (PIB).

El 12 de diciembre se llevó a cabo un nuevo encuentro de concertación, en el que trabajadores dieron a conocer su propuesta de aumento en el salario de los colombianos. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, aseguró que los sindicatos piden un incremento del 18%, es decir 208.800 pesos.

En entrevista con Sigue La W, Arias indicó que “estamos en un ciclo económico en el cual hay un decrecimiento, por consiguiente, necesitamos reactivar la economía. Hay dos índices significativos para atender esa reactivación; el primero es la reducción significativa de las tasas de interés por parte del Banco de la República, y el segundo es los recursos derivados de los ingresos salariales de los trabajadores que inmediatamente se convierten en consumo”.

El siguiente encuentro estaba planeado para el viernes 15 de diciembre, sin embargo, fue suspendido debido a que se mantienen reuniones bilaterales Gobierno - empresarios y Gobierno - trabajadores.

Por ende, se espera que el encuentro se desarrolle en los próximos días con una postura de incremento por parte de los empresarios, mientras que los sindicatos se mantienen en firme con su solicitud de un incremento del 18 por ciento para el próximo año.

Cabe destacar que algunos gremios económicos que participan en la mesa tripartita de negociación confirmaron que mantendrán nuevas reuniones bilaterales analizando los datos macroeconómicos entregados por el Dane y el Banco de la República para hacer una propuesta en conjunto que sea viable, tanto para los trabajadores como para los empleadores.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo reiteró que la mesa de concertación cuenta con la información técnica suficiente que permitirá la protección del poder adquisitivo de los salarios a partir de un acuerdo tripartito, sustentado en aspectos técnicos.

¿Cuándo se definirá el aumento del salario mínimo?

Es importante mencionar que no hay una fecha estipulada para definir el incremento que tendrá el salario mínimo en Colombia para el 2024, no obstante, las partes tienen un plazo hasta el próximo 30 de diciembre para tomar una decisión, de no ser así, el Gobierno Nacional lo hará por medio de un decreto en el que se analizarán, entre otras cosas, las proyecciones de inflación para el 2024 que exponga el Banco de la República.