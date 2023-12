Embajador Murillo destacó anuncio de ELN por suspensión del secuestro con fines económicos

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos. (Johnny A Yataco/AL DÍA News via Getty Images) / Johnny A Yataco

Este lunes, desde Washington DC, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, celebró el anuncio del ELN de suspender el secuestro con fines económicos.

“El anuncio del ELN, durante el cierre del 5to ciclo de negociaciones en Ciudad de México, de suspender los secuestros, es una gran noticia para el país y un avance importante en el camino hacia la Paz”, señaló Murillo.

Y agregó: “Así mismo, se estableció un compromiso por parte de este grupo armado de brindar información a familiares sobre la situación de los que todavía están secuestrados. El proceso sigue avanzando”.

Fue a través de un espacio en X en el perfil de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que su comandante Pablo Beltrán, quien también es el jefe negociador con el Gobierno Nacional, se refirió sobre suspender de manera temporal las “retenciones” de carácter económico.

“Si a mí me dicen de esa mesa de cuatro patas, quite una… eso significa que están buscando un debilitamiento estratégico del ELN. Es posible que incorporemos una suspensión temporal de retenciones de carácter económico, pero también hay que ver cómo eso no lleva a un debilitamiento del ELN y como hay una cuestión alternativa que evite eso”.

Beltrán, señaló también que dentro del cese no se había acordado incluir las actividades de finanzas de este grupo armado.